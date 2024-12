João Pessoa entra no ranking dos destinos mais vendidos da Azul

João Pessoa entrou, pela primeira vez, no ranking dos destinos mais vendidos na Azul Friday, promovida pela Azul Viagens, operadora de turismo oficial da Azul Linhas Aéreas.

A promoção aconteceu entre os dias 27 e 29 de novembro e a capital paraibana ficou em 9º lugar no Top 10 dos destinos nacionais e internacionais mais comercializados. O Nordeste dominou esse ranking com sete cidades entre as mais procuradas.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, a alta procura pela cidade é reflexo do trabalho de promoção que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado e trade turístico desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena. Nesse processo, ele destacou a intensa participação em todas as feiras de Turismo, capacitações e famtours com agentes de viagens das principais operadoras e a promoção do destino junto às companhias aéreas.

Os clientes da Azul Linhas Aéreas já começaram a conhecer um pouco mais sobre João Pessoa. Desde o dia 01 de dezembro, teve início a campanha de marketing da Secretaria de Turismo da Capital em todas as plataformas da Azul Viagens. A marca de João Pessoa está sendo exposta no site, revista de bordo e vídeos em todas as aeronaves.

A revista de bordo está sendo distribuída para os clientes da Azul num total de 60 mil exemplares. Já o vídeo institucional de João Pessoa deve impactar 2 milhões de passageiros no mês.

Atualmente, a frota da companhia aérea conta com 190 aeronaves, embarcando 28 milhões de clientes no ano, 2,5 milhões no mês, com 84% da taxa média de ocupação de assentos, voando para mais de 150 destinos nacionais e 5 internacionais.

Giuliana Mesquita, gerente de Produtos e Negócios da Azul Viagens, destacou a força do mercado doméstico.

“A Azul Friday foi um sucesso e mostrou que os brasileiros estão cada vez mais interessados em conhecer as belezas do próprio país, com destinos que oferecem ecoturismo, gastronomia, história e cultura. Também mostrou a força das nossas agências, tanto de Azul Viagens quanto as parceiras, que conseguiram atrair o público para as nossas ofertas”, relatou.

Confira o ranking dos destinos mais vendidos:

1. Recife

2. Maceió

3. Orlando

4. Porto Seguro

5. Salvador

6. Natal

7. Fortaleza

8. Chile

9. João Pessoa

10. Florianópolis