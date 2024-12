João Pessoa está entre os 10 destinos mais vendidos do “Voa Brasil”

João Pessoa figura entre os destinos mais vendidos no Programa Voa Brasil, uma iniciativa do Governo Federal que visa tornar o transporte aéreo mais acessível e democrático em todo o país. Lançado no final de julho de 2023, o programa já beneficiou mais de 20 mil aposentados, que viajaram ou têm viagens agendadas para diversos destinos no Brasil.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, as passagens emitidas nos últimos quatro meses têm valores de até R$ 200 por trecho.

Até o momento, foram realizadas viagens para 77 cidades brasileiras, sendo que as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte concentraram quase 80% das passagens emitidas. João Pessoa, especificamente, ocupa o ranking dos 10 destinos mais vendidos, atraindo aposentados em busca de descanso e novas experiências.

De acordo com Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a procura pela capital paraibana é crescente, tanto por aqueles que buscam lazer quanto por aqueles que consideram morar no estado.

“A Paraíba é um destino muito procurado por quem deseja tranquilidade e novas experiências. Ver nossa capital entre os destinos mais vendidos é motivo de grande satisfação e reflete o encanto que João Pessoa exerce sobre os turistas”, afirmou Lucena.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, complementa que esse resultado é fruto do trabalho conjunto entre os governos federal, estadual e municipal, além das empresas do setor turístico.

“Esse é o reflexo do potencial da nossa região, que é acolhedora e repleta de encantos. A Paraíba está de braços abertos para todos que desejam vivenciar o melhor que temos a oferecer”, conclui.