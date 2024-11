Governo da Paraíba premia 20 empreendimentos no Expo Favela 2024

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), premiou 20 empreendimentos no valor de R$ 40 mil cada, durante a segunda edição da Expo Favela Innovation Paraíba, que encerrou nesse domingo (3), na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. Ao todo, o Estado investiu R$ 800 mil para os ganhadores fomentarem os seus negócios, sendo o único do país que fomenta financeiramente empreendimentos de favela.

Além do aporte financeiro, a Secties também participou ativamente durante os três dias do evento, por meio de um stand. As ativações envolveram um jogo desenvolvido pelo Game Dev Quest, novo circuito de fomento a jogos indies do Governo da Paraíba. Além disso, o espaço também apresentou os programas e projetos que vêm sendo realizados na Ciência e Tecnologia do Estado, juntamente com a Fapesq e o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação (PTHI).

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou do segundo dia do evento e visitou o stand da Secties. Na ocasião, ele chegou a competir em uma partida do jogo interativo e elogiou o trabalho realizado no espaço.

“É uma ótima iniciativa, fazendo com que, de forma dinâmica e lúdica, as pessoas conheçam mais sobre os projetos, sobre o que a Secretaria tem realizado em todo o Estado, com grandes projetos, como o programa Celso Furtado, o projeto Bingo, o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação”, disse.

A gestora de projetos e programas da Secties, Elis Regina Barreiro, participou de um painel no palco principal do evento, no qual falou sobre o tema:

“A Favela Inovadora e uma política de fomento que gera impacto na base da pirâmide”. O momento também teve a participação de Nevinha, criadora do Shopping Rural, e Carlos Fernandes, criador da My Moom, ambos ficaram entre os top 10 na Expo Favela 2023.

Ela também parabenizou os ganhadores e enfatizou que a Paraíba é o único Estado do Brasil que fomenta financeiramente empreendimentos de favela.

“Esse é o segundo ano consecutivo dessa iniciativa inédita em todo o Brasil. Somos o único estado brasileiro que faz o fomento e a capacitação desses negócios oriundos da Expo Favela. Então a Paraíba está dando um show de inovação. Eu gostaria de parabenizar aos ganhadores, tivemos um sucesso incrível na qualidade dos negócios selecionados, e durante os dois dias a Secties participou de forma intensa, com painéis, com o nosso stand interativo, estamos felizes”, ressaltou Elis Regina.

A presidente nacional da Cufa e coordenadora geral da Expo Favela Paraíba, Kalyne Lima, comentou sobre a importância do aporte do Governo do Estado para fazer a diferença na vida dos empreendimentos de favela que participaram do evento. “Poder contar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e o Governo do Estado, trazendo um prêmio tão robusto para um número tão elevado de participantes, é a concretização de uma política pública que fomenta esses negócios, que traz oportunidade e que promove transformação de forma efetiva”.

Leudo Lima, criador do Always Store, ficou entre os top 10 na seleção e, além de receber o fomento de R$ 40 mil do Governo do Estado, por meio da Secties, ele também vai concorrer na etapa nacional do evento, em São Paulo. Emocionado, ele enfatizou que é o único a representar o Sertão da Paraíba na edição, e que vai usar o dinheiro para ampliar o seu ateliê e capacitar outras pessoas da sua comunidade.

“Estou muito feliz em representar o Sertão, a minha cidade de Patos. Comecei em 2017 com a Always Store, porque eu sempre quis ter produtos geek, mas eram caros, então comecei a fazer de forma acessível para que outras pessoas também tivessem acesso. Eu pretendo ampliar o ateliê com esse dinheiro e dar oficinas a outras pessoas”.

A Always Store é um empreendimento que produz esculturas para espaços e eventos, artesanato geek para decoração de ambientes, teatro, cinema e também para colecionadores. O foco em materiais recicláveis, reaproveitáveis e sustentáveis é um ponto forte da marca que preza também pela qualidade e criatividade.

Já Marcos Praxedes, criador do Praxedes Paper, disse que não esperava sequer ficar entre os 30 selecionados. No entanto, ele será um dos 10 empreendedores que vão representar a Paraíba na etapa nacional. “Não caiu a ficha ainda, eu tive muitos problemas nas últimas semanas, externos, mas consegui erguer a cabeça e estou muito feliz. Vou usar o dinheiro para abrir minha loja física e ampliar o meu ateliê”.

Praxedes é especialista em decoração com Papercraft LowPoly. O negócio foca em pessoas físicas e profissionais da decoração (iniciantes ou profissionais), de festas e ambientes, que buscam afeto e exclusividade através de esculturas em Papelaria3D personalizadas.

A Expo Favela aconteceu durante os dias 1, 2 e 3 de novembro, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. O evento é uma feira de negócios que dá visibilidade aos empreendedores e startups da favela e da periferia, a partir da promoção do encontro destes negócios com investidores que possam acelerá-los.

Dos 60 empreendedores que participaram do Expo Favela, 30 foram selecionados como finalistas em uma pré-banca. Ao final, foram selecionados 20 para receber o aporte de R$ 40 mil, cada, do Governo do Estado, por meio da Secties. Destes, 10 vão concorrer na etapa nacional, em São Paulo, que vai acontecer entre os dias 6 e 8 de dezembro.

Confira os ganhadores:

1. Always Store (TOP 10)

2. Casa do Axé (TOP 10)

3. Casa Empreendedora Hub (TOP 10)

4. Delícias de Lucena (TOP 10)

5. Fuzz (TOP 10)

6. Entorno Acessórios (TOP 10)

7. Mulheres Negras do Campo (TOP 10)

8. Praxedes Paper (TOP 10)

9. Nobalaio (TOP 10)

10. Embarque 83 (TOP 10)

11. Karate Dojo Li (TOP 20)

12. Sauce Loja (TOP 20)

13. Axé do Mola (TOP 20)

14. Ayô Cosméticos (TOP 20)

15. Ateliê Escola Criando Arte (TOP 20)

16. Fasart (TOP 20)

17. Camila Eco Designer (TOP 20)

18. Caldinho das Meninas Bistrô (TOP 20)

19. Quetz (TOP 20)

20. Ferreira Artes (TOP 20)