Marcha para Jesus reúne fiéis de igrejas evangélicas em João Pessoa

Fiéis de diversas denominações evangélicas ocuparam a Avenida Epitácio Pessoa em direção ao Busto de Tamandaré na tarde deste sábado (2), durante a 12ª edição da Marcha para Jesus em João Pessoa. Com apoio da Prefeitura, quatro trios elétricos animaram as pessoas, com cânticos, louvores e orações.

Participaram da Marcha grupos como Louvor nas Varandas, Sara Music, Leomir do Ide e IBM Music. O evento recebeu apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP).

Antes da descida dos trios, os fiéis fizeram uma oração, agradecendo pelo evento, pedindo paz e orientando as pessoas para que todos participassem em segurança.

Um dos coordenadores do evento, pastor Anchieta Teixeira de Carvalho, da Igreja Siloé, da Torre, destacou que o propósito da Marcha para Jesus é reunir os fiéis das mais diversas denominações.

“Aqui em João Pessoa a Marcha é sempre um sucesso, realizada de maneira pacífica, num momento de congraçamento entre os fiéis. Nós tivemos os mais diversos apoios para a estrutura de som, iluminação, banheiros. Sem essas parcerias o evento não seria possível”, concluiu.

A Marcha para Jesus tem o propósito de promover a manifestação pública da fé cristã, levando o Evangelho para fora das portas das igrejas. Tem se caracterizado como um evento cristão ecumênico, com apoio de diversas denominações evangélicas.

É realizada anualmente em milhares de cidades pelo mundo, onde caravanas de peregrinos se encontram e marcham até um determinado local. No Brasil a Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do País desde 2009, quando foi sancionada a Lei Federal 12.025.