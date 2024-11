Feriado de Finados em Campina Grande: veja o que abre e fecha neste sábado

Neste sábado, 2 de novembro, Campina Grande celebra o Dia de Finados, e diversos estabelecimentos e serviços terão horários alterados.

Shoppings

Os shoppings da cidade funcionam com horários variados. O Partage Shopping terá funcionamento normal, das 10h às 22h, com a academia aberta das 9h às 14h. O Luíza Motta operará em horário especial, das 9h às 20h. O Design Mallfuncionará das 12h às 18h, enquanto o Cirne Center estará fechado.

Transporte

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande não forneceu informações sobre o funcionamento dos ônibus durante o feriado.

Bancos e Comércio

Os bancos estarão fechados neste dia. Quanto ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande informou que os estabelecimentos poderão funcionar, desde que cumpram algumas condições: comunicar os funcionários com 48 horas de antecedência e pagar valores variáveis (R$50 para empresas com até 10 trabalhadores e R$55 para aquelas com mais de 10). As folgas dos feriados de novembro podem ser concedidas em até 90 dias após cada feriado.

Repartições Públicas

As repartições públicas estarão fechadas, exceto para serviços essenciais. O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em escala de plantão.

Correios

As agências dos Correios não estarão abertas e retomarão as atividades na segunda-feira, 4 de novembro.

A população é convidada a respeitar as tradições do Dia de Finados e aproveitar as opções disponíveis com responsabilidade.