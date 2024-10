Operação investiga existência de ligações clandestinas na orla de Manaíra

Equipes da Operação Praias Limpas iniciaram, na manhã desta quarta-feira (30), uma varredura mais aprofundada na rede de galerias pluviais que desembocam na orla de Manaíra, com foco nos trechos nos quais se identificou o escoamento de água em coloração escura nos últimos dias.

Além das coletas de amostras para análise em laboratório, as equipes estão fazendo uma vídeoinspeção robotizada, que consiste no uso de um robô inserido nas galerias para identificação de possíveis ligações clandestinas.

Com o equipamento, será possível descobrir a origem da água escurecida e punir os responsáveis. Para o superintendente da Sudema, Marcelo Cavalcanti, a ação será fundamental para coibir essa prática o mais rápido possível.

“Estamos trabalhando incansavelmente para descobrir a origem dessa água, de modo a interromper essa ligação clandestina o quanto antes. É um trabalho contínuo que seguirá pelos próximos dias, fazendo essa verificação em cada galeria ligada a esta rede”, pontuou.

A Operação Praias Limpas é uma ação conjunta realizada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) e tem como objetivo identificar lançamentos irregulares de esgoto, despejos de resíduos no mar e ligações clandestinas.