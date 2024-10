Artesanato do couro de Cabaceiras e Labirinto de Ingá devem ter selo de Indicação Geográfica

O artesanato em couro de Cabaceiras e o labirinto de Ingá, símbolos culturais da Paraíba, deram início ao processo para obter o selo de Indicação Geográfica (IG), com o apoio do Sebrae/PB.

A pretensão é valorizar a tradição artesanal, fortalecer a identidade local e ampliar o reconhecimento e a competitividade, além de elevar a renda dos produtores, levando em consideração que o IG aumenta em até 50% o valor dos produtos, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Estudo elaborado pelo Sebrae Nacional apontou o artesanato produzido nas duas cidades paraibanas com forte potencial para o reconhecimento.

De acordo com o gestor do projeto de Artesanato do Sebrae/PB, Jucieux Palmeira, a instituição oferecerá consultoria aos municípios no processo de obtenção do selo junto ao INPI.

Ele destacou que o IG fornece aos produtos um diferencial de mercado, valorizando sua origem e melhorando as condições de comercialização. Além disso, os produtos com a certificação ganham mais reconhecimento e valor agregado, o que contribui para aumentar o rendimento dos produtores e melhorar a sua qualidade de vida.

“Isso é muito importante para a Paraíba. O Sebrae vem atuar na orientação e no desenvolvimento desses pequenos negócios que existem em cada território, ajudando a proteger e promover a região. A Indicação Geográfica valoriza os produtos e serviços locais, e mostra que estamos no caminho certo, tanto para o artesanato brasileiro quanto para o paraibano”, afirmou Jucieux Palmeira.

O interesse dos consumidores pela procedência dos produtos está crescendo, o que torna o IG um fator relevante para a competitividade. “Hoje, o consumidor busca saber a origem e o processo de fabricação dos produtos que adquire. Com a IG, o artesanato de Cabaceiras e o labirinto de Ingá serão ainda mais valorizados”, completou.

Jucieux Palmeira destacou que o trabalho desenvolvido na área do artesanato de couro e calçados, na região de Cabaceiras, conhecido como “Hollywood Nordestina”, por sua referência cinematográfica, tem um grande potencial que será ainda mais fortalecido com a obtenção da Indicação Geográfica.

O relatório final deve ser concluído em alguns meses e inclui uma análise detalhada do potencial econômico e cultural dos territórios. O gestor também citou exemplos de sucesso na Paraíba, como a renda Renascença, de Monteiro, e o algodão colorido, que já possuem o selo de IG.

Indicação Geográfica

As Indicações Geográficas são um registro que identifica regiões associadas a produtos que possuem características específicas por conta de sua origem. Devido a essa relação com o território e sua herança histórico-cultural, só é possível produzir tais produtos naquela área em questão. Sua função é proteger a região produtora e tornar o produto mais valorizado no mercado.

Ela indica, portanto, a procedência do produto, respeitando os saberes e fazeres dos produtores locais, para assim atingir sua alta qualidade. A IG certifica que aquele produto apresenta características de um território único, que combina fatores humanos e nat urais, para proporcionar ricas experiências sensoriais.