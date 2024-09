O governador João Azevêdo e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, lançaram, no fim da manhã desta quinta-feira (19), em João Pessoa, o Programa Acredita no Primeiro Passo — Acredita Paraíba. O convênio firmado entre o Governo da Paraíba e o Governo Federal visa à capacitação de 2.850 paraibanos em situação de vulnerabilidade social, de 16 a 65 anos, em 15 cursos de qualificação profissional, com investimentos de R$ 2,5 milhões. A solenidade, da qual participou também o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, ocorreu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Durante a solenidade, marcada por concessões de crédito do BNB e pela reinserção de beneficiários do Bolsa Família ao mercado de trabalho, o governador João Azevêdo externou o sentimento de alegria pela chegada do Acredita no Primeiro Passo ao Estado e destacou a importância da iniciativa no fortalecimento de uma série de ações que já vêm sendo adotadas.

“O Programa Acredita no Primeiro Passo tem um conceito que eu acho que é fundamental que é oferecer crédito a juros baixos aos microempreendedores. E aqui se soma, porque a Paraíba tem um programa de grande sucesso, que é o Empreender, que vai nessa direção. Que bom, a partir de agora, a gente ter mais um programa que, associado ao Empreender, a gente possa ampliar o leque de pessoas atendidas. Desde 2019, nós já atendemos a quase 17 mil pessoas na Paraíba dentro do Programa Empreender, injetando na microeconomia, que nós acreditamos, R$ 128,5 milhões”, disse o chefe do Executivo.

O ministro Wellington Dias, por sua vez, ressaltou que tem duas grandes iniciativas — a qualificação e a concessão de créditos a juros baixos, abaixo de 10%. “Hoje aqui celebramos um termo importante com o Governo da Paraíba, através do governador João Azevêdo, em nome do presidente Lula, que é o Acredita no Primeiro Passo, aprovado ontem na Câmara e Senado e que vai à sanção do presidente”, adiantou.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, também ressaltou o objetivo principal do programa. “O Acredita no Primeiro Passo, que o ministro Wellington lançou hoje na Paraíba, tem como objetivo dar condições às pessoas, que hoje estão no Cadastro Único, de poder empreender, de ter uma oportunidade a mais, fazer com que os sonhos delas se tornem realidade. Em menos de três meses, o programa já movimentou na região Nordeste R$ 180 milhões. Até o fim do ano, vamos investir R$ 500 milhões”, adiantou.

Em seu discurso, a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Dutra, disse que o Acredita no Primeiro Passo vem incentivar ainda mais a veia empreendedora da população paraibana. “Eu sei o quanto o nosso povo é criativo. Tem gente que mexe com comida; tem gente que mexe com cabelos, com costura. E o Programa Acredita chega para eles. Só é possível superar a pobreza se dermos autonomia às famílias. Isso muda para sempre a vida das pessoas. Renda gerada pelo trabalho garante direitos”, comentou.

O deputado federal Gervásio Maia afirmou que a chegada do Acredita no Primeiro Passo vem coroar uma série de ações exitosas na gestão do governador João Azevêdo. “O Acredita foi enfim votado e foi mais um avanço na busca pela inclusão. O Brasil tem um grande potencial, com pessoas que podem contribuir e muito com o País. Aqui na Paraíba temos alcançado números que nós nos melhores dos nossos sonhos imaginávamos que seria possível”, acrescentou.

A solenidade de lançamento do Acredita Paraíba foi prestigiada pelas seguintes autoridades: Lucas Ribeiro, vice-governador; Murilo Galdino e Damião Feliciano, deputados federais; Jutahy Menezes, deputado estadual e que representou a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB); Rudrigo Araújo, superintendente do BNB na Paraíba; Tadeu Alencar, secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo; além de representantes do segmento empresarial.

Acredita Paraíba

Na Paraíba, o Programa Acredita no Primeiro Passo também busca fortalecer o empreendedorismo e ampliar o acesso a recursos para pequenos negócios, somando-se às ações já realizadas pelo Programa Empreender-PB, que disponibiliza crédito a quem deseja abrir ou ampliar o próprio negócio. Neste ano, por exemplo, foram abertas 870 vagas, com investimentos que somam R$ 6,9 milhões.

O Programa Acredita no Primeiro Passo — Acredita Paraíba vai qualificar 2.850 paraibanos em situação de vulnerabilidade social. Serão oferecidos 15 cursos. São eles: cabeleireiro, com 180 vagas; cortes feminino e escova, com 225; barbeiro básico (150); designer de barbas (150); designer de sobrancelhas (225); depilação (150); maquiagem básica (150); manicure e pedicure (225); unhas artísticas (225); unhas em gel (225); aproveitamento integral dos alimentos (165); alimentação infantil (180); básico em confeitaria (180); básico em gastronomia (180); e garçom (240).

O Programa Acredita no Primeiro Passo é caracterizado por um conjunto de iniciativas do Governo Federal, estabelecidas em parceria com estados e municípios, além de organizações públicas, setores empregadores e da sociedade civil com o objetivo de superar a exclusão social e promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online