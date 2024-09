Governo divulga relação de candidatos aptos no Programa Habilitação Social

Dando sequência ao cronograma de seleção de candidatos do Programa Habilitação Social (PHS), o Governo da Paraíba, por meio do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), divulgou nova relação dos habilitados à gratuidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nesta etapa, 1.540 candidatos foram classificados e estão aptos a abrir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) nas unidades do Detran-PB.

As listas foram disponibilizadas no site www.habilitacaosocial.pb.gov.br , contendo os nomes dos classificados e dos 1.821 desclassificados, por região, nessa fase do projeto.

Um total de 34.257 paraibanos se inscreveu no programa, lançado pelo Governo do Estado em dezembro do ano passado.

Desse total de inscritos, 5 mil foram selecionados e considerados aptos por preencherem o perfil de renda e de público prioritário, exigidos pelo edital.

Os aprovados na atual etapa devem seguir o cronograma constante no site e aguardar o dia 25 de setembro, para comparecer ao Detran mais próximo e fazer a abertura do seu Renach. Já os desclassificados podem entrar com recurso, de acordo com o cronograma.

Para isso, eles precisam acessar o site do Detran (www.detran.pb.gov.br) e agendar ‘PROGRAMA DE HABILITAÇÃO SOCIAL’, de acordo com a sua região. Cada candidato vai escolher qual a Ciretran ou posto do Detran na hora do agendamento.

No dia agendado, ele deve comparecer ao posto do Detran ou Ciretran escolhido, com a documentação necessária, que está disponível no site do PHS.

Passo a passo: Para emitir o Renach do Programa Habilitação Social (PHS), entre no site do Detran e faça o agendamento para atendimento presencial PHS. Acesse ‘Agendamento de Serviços’, escolha o tipo de serviço ‘Habilitação’ e selecione o serviço ‘Atendimento PHS – Programa Habilitação Social’.

Serão liberadas 50 vagas por dia para cada posto do Detran, somente após o dia 25 de setembro próximo, com prazo de um mês para a abertura do Renach.