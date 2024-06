Câmara de João Pessoa antecipa 13º salário de servidores

Os servidores da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) poderão comemorar as festas juninas deste ano com a metade do décimo terceiro já na conta. Foi o que informou o presidente do Legislativo Municipal, vereador Dinho Dowsley (PSD).

De acordo com o parlamentar, a parcela do abono natalino foi depositada na conta dos servidores nesta quarta-feira (5).

“Estamos com as contas da Casa ajustadas, fruto de muito trabalho. Por isso, pagamos rigorosamente em dia e buscamos, sempre, a valorização dos nossos servidores. São eles que mantém a máquina funcionando. Por causa disso, estamos antecipando pela terceira vez a primeira parcela do 13º. É bom para os profissionais e é bom para a economia da cidade”, ressaltou Dinho.