Rodoshopping do Cajá: reforma será iniciada em breve

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, e o Grupo Qualities lançaram, nessa segunda-feira (3), a pedra fundamental das obras de reforma do Rodoshopping do distrito do Cajá, às margens na BR-230, entre João Pessoa e Campina Grande. O equipamento vai proporcionar a geração de cerca de 100 empregos diretos e 300 indiretos.

Com uma área de 47 mil metros quadrados, o espaço havia sido inaugurado por três gestões anteriores, mas não chegou a funcionar efetivamente e a estrutura estava abandonada.

Nos termos do contrato, o investimento mínimo da empresa concessionária que atua no ramo alimentício desde 2007, é de R$2,7 milhões no período de vigência do acordo.

O representante da empresa, Jefferson Oliveira, falou sobre o empreendimento que será chamado de Lesto.

“Reforçamos o interesse neste projeto e informamos que a empresa deve investir mais de R$ 6 milhões, acelerando a obra para que ela seja entregue o mais rápido possível. Acreditamos no potencial da Paraíba e estamos ansiosos para começar as operações, fomentando emprego e renda”.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, a resolução definitiva para o equipamento foi um pedido do governador João Azevêdo.

“Este é um momento histórico e está entre algumas das prioridades que abraçamos e era questão de honra resolvermos. Acreditamos que, neste modelo de parceria, a empresa tocará a obra na velocidade necessária e tenhamos finalmente o funcionamento deste equipamento”.

O secretário executivo de Parceria Público-Privada, Petrônio Rolim, explicou os termos do contrato.

“O contrato de concessão foi assinado em fevereiro pelo governador João Azevêdo e terá duração de 25 anos, período em que a empresa se compromete a realizar toda a obra e também pagará um aluguel mensal”.

Para o prefeito de Caldas Brandão, Fábio Rolim, a parceria vai impulsionar o desenvolvimento da região.

“A revitalização deste espaço era um anseio dos moradores das cidades do entorno e de quem trafega pela estrada. Com o funcionamento do Rodoshopping bem estruturado e moderno, toda essa população será beneficiada. É mais uma ação acertada do Governo do Estado que incentiva o empreendedorismo, o comércio e representa uma conquista para toda a região”.

Localizado em um trecho privilegiado com acesso nos dois sentidos da BR-230, o Rodoshopping terá 22 salas comerciais, sendo três lojas de uso exclusivo do Governo do Estado, restaurante e, facultativamente, um posto de combustível.