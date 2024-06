Na madrugada desta terça-feira, 04, um trágico acidente resultou na morte de Kevin, um jovem bombeiro e conselheiro tutelar em Zabelê, que completaria 22 anos na próxima sexta-feira (7).

Kevin estava a caminho de uma festa em Ouro Velho, onde iria trabalhar, quando perdeu o controle do carro, que capotou na estrada.

Além de Kevin, outras três pessoas estavam no veículo. De acordo com a Polícia Civil, essas três vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, mas felizmente sofreram apenas ferimentos leves e estão fora de perigo.

Kevin foi arremessado do carro durante o capotamento e morreu no local do acidente. A Polícia Civil está investigando as causas que levaram à perda de controle do veículo.

A vítima era conhecida por sua dedicação tanto como bombeiro quanto como conselheiro tutelar, sempre atuando em prol da comunidade de Zabelê.