O Treze Futebol Clube, realizou na manhã deste sábado, 01, a sua primeira corrida denominada “Treze Run”, movimento que coloca a tradicional equipe paraibana nas corridas de rua.

A corrida aconteceu em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), com percursos de três, cinco e treze quilômetros.

A organização da corrida Treze Run, ficou por conta da empresa Legião Corredora, já a cronometragem foi feita pela Smcrono. O professor Bruno Mendes da Legião Corredora, destacou que o Treze já começou forte no universo da corrida de rua, dada a tradição e a história do clube.

Andé Nascimento da Silva conquistou o primeiro lugar nos treze quilômetros masculino; Nicomedes Soares Souto, levou o segundo lugar; enquanto José Elder Silva Dos Santos ficou com a 3ª colocação. Já no feminino, também nos treze quilômetros, venceram Erliene Araújo Freire, Rose Angelly Brito Araújo Cabral e Lívia Jorge De Sousa, pela ordem em 1º, 2º e 3º lugares.

Nos cinco quilômetros do masculino, a primeira colocação ficou com Vinicius Pereira Patricio. Christopher Yan de Sousa Souto ficou em 2º lugar e Thiago Irson Pereira Moreira, com o 3° lugar.

No mesmo percurso, Jamilly Louredo Rocha, Maria Isabel Rodrigues Pereira Faustino e Letícia Fernanda Oliveira Tenório, pela ordem, foram as três primeiras colocadas.

No percurso de três quilômetros, Igor Roberto do Nascimento Mota, Elizeu Paulino da Silva e Aderaldo Faustino da Costa Júnior foram, na sequência, os três primeiros colocados. Já Simone da Silva Montenegro, Raissa Barbosa da Costa e Simone Alves de Oliveira Guimarães, ficaram com as primeiras colocações no feminino.

O diretor de marketing do Treze, Cláudio ‘Killa’ Lucena, destacou que a corrida de rua é um movimento global e uma modalidade esportiva inclusiva e democrática, na opinião do dirigente alvinegro, a corrida promove, lazer, saúde, bem-estar e ainda promove, fortalece e consolida a marca do Treze.

Ele lembrou que a parceria com a prefeitura de Campina Grande foi essencial para o sucesso da Corrida “Treze Run”, Killa Lucena, disse que o mês de junho durante o Maior São João do Mundo, expandiu essa parceria Treze e prefeitura, pois foi cedido um espaço para que o clube colocasse sua loja no Parque do Povo, durante os festejos juninos.

O Assessor Técnico da Sejel, Antônio Lopes o Tony Ambientalista, enfatizou que Sejel de Campina Grande, está sempre presente apoiando o esporte profissional ou amador, estando sempre presente com seu apoio a todas as corridas de rua da cidade.

“Nós temos que ter em mente que a corrida de rua está diretamente ligada a saúde e a qualidade de vida das pessoas, portanto, temos que parabenizar o Treze pela iniciativa de adentrar nesta modalidade esportiva, esperamos que isto sirva de exemplo para ouros clubes de futebol, inclusive, o Campinense Clube, porque isso é bom para à população e para o esporte de forma geral”, analisou Tony Ambientalista.