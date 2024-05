Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande recebe Cardeal Dom Sérgio da Rocha

A programação do Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande segue intensa nesta sexta-feira (17). O grande destaque do dia é a conferência do Cardeal Dom Sérgio da Rocha, que acontece às 19h30 no Seminário São João Maria Vianney.

O Bispo Diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, falou à Rádio Caturité FM sobre a expectativa para a conferência.

“Nós não temos palavras para agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo esta semana. Cada conferencista vem trazendo a sua parcela com muita maestria e vemos no nosso povo o interesse pela formação – afirmou.

Dom Dulcênio falou também sobre a vinda de Dom Sérgio Rocha à cidade convidando os fiéis para receberem o religioso a partir das 16h na Catedral Diocesana.

– Hoje temos a grande conferência com o Cardeal Dom Sérgio Rocha, ele chega às 16h e aguardamos ele de forma festiva na Catedral. Ele concederá entrevista coletiva, em seguida à oração das vésperas. Após isso, às 19h30, no nosso seminário, teremos a conferência dele, tão aguardada por todos – finalizou.