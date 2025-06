Apresentador Datena detona mudanças no jornalismo do SBT

Prestes a estrear o programa Brasil do Povo na Rede TV!, José Luiz Datena criticou as mudanças no SBT impostas pela direção na área de jornalismo. O apresentador contou que a ordem agora é evitar a exploração da violência nos telejornais da emissora.

Em entrevista ao programa “SuperPop” nesta quarta-feira (4), Datena ainda elogiou Daniela Beiruty, que assumiu a presidência do SBT depois da morte do pai, Silvio Santos (1930-2024), em agosto.

“Houve uma discussão na mudança da programação do SBT e a Daniela [Beyruti] que é uma figura que eu adoro, amo de paixão e acho que vai seguir os passos do Silvio. Só que botaram na cabeça dela que não podia mais dar a notícia policial, ‘sangue na televisão’”, explicou.

O apresentador relatou ter considerado o novo posicionamento da emissora um absurdo e alegou que não se pode mostrar um “Brasil de mentira” na TV para deixar de explorar a violência.

“Ninguém precisa realmente de imagens e matérias sangrentas. Quando eu comecei a fazer o ‘Cidade Alerta’, eu fiquei horrorizado […]. Aos poucos, a gente foi tirando. São imagens verdadeiras? São, mas não precisa mostrar. Agora você não pode mostrar o Brasil de mentira, você tem que mostrar o Brasil como ele é, como já dizia o Nelson Rodrigues”, disse.

Datena voltou a falar sobre os desafetos na emissora, e afirmou que decidiu pedir demissão após menos de seis meses de casa. “Eu devia ao Silvio trabalhar no SBT e a minha intenção era encerrar a minha carreira lá, mas tinha muita gente que pensava diferente. Como eu não queria brigar com ninguém, pedi demissão”, contou.

*ANA CORA LIMA/folhapress