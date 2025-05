´Vale Tudo´ na Globo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 2)

Odete confronta Marco Aurélio. Marco Aurélio fica sabendo do acidente sofrido por Cecília. Afonso termina o namoro com Solange.

Ivan analisa o documento que Consuêlo entregou a Odete. Afonso demonstra a Heleninha seu interesse por Maria de Fátima. Odete alerta Ivan sobre seu comportamento na TCA.

Maria de Fátima descobre que Afonso terminou com Solange. Raquel questiona o fato de Heleninha querer contratar seu buffet para o lançamento do edital.

Renato conta a Solange que Odete foi responsável pela sua contratação na Espanha. Solange choca Afonso ao dizer que descobriu que Odete estava pagando seu salário.

terça-feira (dia 3)

Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow.

Solange volta para a agência. Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato.

Marco Aurélio fica sensibilizado com as atitudes de Sarita. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma.

Marco Aurélio diz a Laís que os médicos não sabem quando Cecília sairá do coma. Solange e Afonso se encontram.

quarta-feira (dia 4)

Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender. Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso.

César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares.

Solange se encontra com Afonso. Depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, Solange pede um tempo a ele.

Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa. Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange.

quinta-feira (dia 5)

Afonso e Solange se desentendem novamente. Leila e Bruno vão à casa de Marco Aurélio visitar Sarita. Leila conta a Marco Aurélio que não está mais com Renato.

Odete alerta Celina para não ter ilusões com Estéban, um marchand que ela contrata para intermediar as vendas de suas obras. Poliana sofre um acidente, e Raquel se vê obrigada a servir no evento de Heleninha.

César percebe a dúvida de Maria de Fátima sobre sair do país. Maria de Fátima observa Solange e Afonso juntos. Raquel comenta com Maria de Fátima como se sentiu humilhada no evento de Heleninha e Ivan.

César pede ajuda a Olavo para conseguir os dólares. César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares.

sexta-feira (dia 6)

César tenta se justificar para Maria de Fátima. Afonso conversa com Celina sobre a instabilidade da relação com Solange. Eunice percebe que Marco Aurélio está interessado em Leila.

Maria de Fátima finge estar feliz quando César avisa que está tudo pronto para eles viajarem para o Uruguai. Maria de Fátima avisa a Raquel que viajará por três semanas a trabalho.

Maria de Fátima se faz de difícil durante conversa com Afonso. Marco Aurélio e Leila se encontram. Jorginho escuta Lucimar dizendo que Vasco não aceitou pagar a pensão.

Celina fica envergonhada ao saber por Estéban que Odete mandou investigá-lo. Maria de Fátima procura Marco Aurélio para falar sobre os dólares.

Sábado (dia 7)

Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio a garantia de um emprego para César na TCA, em troca da mala com os dólares. Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor da pensão.

César é pego por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a Afonso que, enquanto ele tiver dúvidas sobre Solange, prefere manter distância.

Maria de Fátima diz a Raquel que a viagem foi cancelada. Marco Aurélio fica fascinado com a confissão de Leila sobre a relação dos dois.

O juiz determina uma pensão ainda maior para Vasco pagar. Marco Aurélio manda Freitas contratar César. Odete se interessa por César.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.