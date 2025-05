Novela Dona de Mim, na Globo: resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 26)

Yara percebe a confusão de Rosa, e liga para Abel. Sofia pergunta por Ellen para Padre Paulo, que é gentil com ela. Samuel sonha em se casar com Leo.

Rosa implora que Abel não conte sobre sua desorientação para Jaques. Ricardo e Jaques se preocupam que Samuel descubra a armação dos dois contra a fábrica.

Samuel deixa escapar para Leo sobre a carta de Ellen para Sofia. Com Abel, Rosa consulta Letícia sobre a sua saúde. Tânia pressiona Jaques sobre o roubo do dinheiro da fábrica.

Kami não gosta quando Marlon afirma que ajudará Ryan a deixar a prisão. Marlon encontra um bebê abandonado e o leva para o hospital.

Terça-feira (dia 27)

Leo se emociona ao ver Marlon com um bebê nos braços. Samuel confronta Jaques sobre as contas da fábrica. Stephany diz a Leo e Marlon que tentará descobrir o que aconteceu com o bebê abandonado.

Ricardo tem uma ideia para disfarçar suas falcatruas com Jaques. Padre Paulo lembra de Ellen e conta para Leo que a mãe de Sofia era noiva de Vanderson.

Leo insiste para Samuel contar da carta de Ellen. Leo encontra a carta de Ellen, e Filipa flagra a moça.

Quarta-feira (dia 28)

Leo consegue esconder de Filipa a carta de Ellen. Enzo aceita dirigir a peça de teatro escolhida por Filipa. Samuel desconfia da sugestão de consultoria financeira proposta por Jaques e Ricardo.

Leo afirma a Kami que torce por sua felicidade com Marlon. Manuel tenta reaproximar Pam e Danilo. Marlon passa mal com o jantar preparado por Kami.

Leo se emociona ao ler a carta de Ellen para Sofia, e Samuel a repreende. Danilo confessa a Manuel que gosta de conhecer coisas novas trabalhando na mansão de Abel.

Castanho conta aos demais policiais que salvou o bebê ao lado de Marlon. Enzo chega à mansão. Leo desafia Samuel na frente de Sofia.

Quinta-feira (dia 29)

Samuel aceita o desafio de Leo. Danilo desconfia de Enzo. Leo encontra o contato de Vanderson e afirma a Samuel que se trata de um golpista.

Enzo gosta da ideia de Danilo para uma nova peça. Vanderson pede Gabriela em casamento. Samuel exige que Leo esqueça a carta de Ellen.

Davi confronta Samuel sobre Leo. Marlon pede ajuda ao Pastor Enoque para conseguir um trabalho para Ryan. Alan expulsa Lucas do galpão, após ele ter mentido.

Gabriela descobre que Vanderson ainda é casado com Ellen. Danilo ensaia a peça com Filipa, quando Jaques os flagra em um beijo cênico.

Sexta-feira (dia 30)

Jaques debocha de Danilo e Filipa, e tenta se aproximar da cunhada. Yuri diz a Ryan que, se ele não tiver um endereço, não conseguirá deixar a prisão.

Lucas vai ao encontro de Vespa, e Marlon o procura. Jaques desabafa seu ressentimento com Rosa. Jaques conta a Abel sobre Filipa e Danilo.

Davi conversa com Leo sobre seu comportamento. Abel confronta Filipa e Enzo. Davi anuncia que será responsável pela contratação da consultoria indicada por Ricardo.

Abel alerta Danilo. Gabriela insiste que Vanderson se divorcie de Ellen. Tânia seduz Ricardo. Vanderson vai à Boaz e encontra Samuel.

Sábado (dia 31)

Vanderson pede info1rmações sobre Ellen a Samuel, que comenta com Abel sobre o encontro. Sofia diz a Leo que Rosa está triste.

Vanderson contrata Sidnei para descobrir o paradeiro de Ellen. Abel elogia Davi. Ricardo percebe que perdeu sua caneta. Rosa cozinha com Sofia e Leo.

Jaques encontra a caneta de Ricardo em sua casa, e Tânia o despista. Samuel revela a Leo que Vanderson procurou por Ellen. Filipa pede perdão a Danilo. Sidnei anuncia a Vanderson que Ellen está morta.

Vanderson descobre que os Boaz arcaram com os custos hospitalares de Ellen. Marlon pede Kami em namoro. Ryan liga para Marlon, e Wilson flagra. Vanderson confronta Abel e Samuel.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.