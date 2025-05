Novela Vale Tudo na Globo: próximos capítulos

Segunda-feira (dia 25)

Raquel confirma para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha ficam juntos. Vasco e Lucimar observam Ivan com Heleninha.

A vizinhança acompanha a gravação do vídeo de Raquel. Solange sente ciúmes ao saber por Afonso que Maria de Fátima se ofereceu para ajudá-lo.

Solange descobre que Maria de Fátima mentiu sobre sua mãe. Odete orienta Maria de Fátima a demonstrar fragilidade para Afonso.

Afonso fica sensibilizado com a suposta história de Maria de Fátima. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan. Heleninha procura Raquel.

terça-feira (dia 27)

Raquel garante a Heleninha que sua separação de Ivan não foi por causa dela. Raquel fica abalada quando Ivan lhe procura para falar sobre Heleninha.

Ivan afirma a Heleninha que não gostou que ela tenha procurado Raquel. Leila não gosta de ser apresentada a Celina por Renato como amiga.

Solange se indispõe com Afonso ao afirmar que Maria de Fátima está se insinuando para ele. Heleninha pede desculpas a Ivan por ter procurado Raquel.

Solange diz a Sardinha que acha que seu namoro não resiste aos meses em que ficará fora. Celina, Odete e Eugênio encontram Heleninha embriagada.

quarta-feira (dia 28)

Celina acolhe Heleninha. Eugênio e Celina reparam na proximidade entre Maria de Fátima e Afonso. Lucimar conta a Ivan que Heleninha teve uma nova recaída.

Heleninha confessa a Ivan que bebeu. Leila faz uma descoberta sobre Renato durante conversa com Milena, ex-namorada dele. Leila diz a Renato que precisa entender o que a está incomodando na relação dos dois.

Celina e Odete estranham que Ivan tenha tomado conhecimento da recaída de Heleninha. Leila toma uma decisão.

quinta-feira (dia 29)

Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana.

Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais.

desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Laís fica sabendo que Cecília foi baleada.

Laís anuncia a Cecília que elas irão para o Rio de Janeiro, por segurança. Afonso e Maria de Fátima se encontram.

sexta-feira (dia 30)

Maria de Fátima finge preocupação com Solange. Leila conversa com Marco Aurélio à espera de Renato. Igor afirma para Afonso que Maria de Fátima está apaixonada pelo triatleta.

Solange questiona Maria de Fátima sobre seus sentimentos por Afonso. Maria de Fátima diz a Afonso que se afastará dele. Leila reclama de Renato para Eunice.

Ivan fica abalado ao ver Raquel no comercial. Celina comenta com Odete que desconfia de Maria de Fátima. Afonso e Maria de Fátima passam a noite juntos.

Sábado (dia 31)

Laís insiste para Cecília contar a Marco Aurélio que elas foram perseguidas por um carro. Odete pede a Consuêlo um relatório de cada voo da TCA no Brasil.

Celina fica impactada ao saber por Odete a situação da sua conta bancária. Leila demonstra a Renato sua insatisfação com a relação.

Afonso e Maria de Fátima concordam em não ficar juntos enquanto ele namora Solange. Deise avisa a Laís que Cecília sofreu um grave acidente de carro. Odete invade a sala de Marco Aurélio e o coloca contra a parede.

