Ator Antônio Fagundes é processado por casal que chegou atrasado em peça

Antônio Fagundes e sua mulher, a atriz Alexandra Martins, estão sendo processados por um casal que chegou atrasado e foi proibido de entrar numa sessão da peça “Dois de Nós”, estrelada por eles no Teatro Tuca, em São Paulo.

O casal alega que chegou “alguns segundinhos” atrasado para a peça, e que teriam sido barrados de forma “arbitrária e abusiva”. Eles pedem uma indenização de R$ 20 mil em danos morais e R$ 500 em danos materiais.

Procurados, Fagundes e Martins não se manifestaram sobre o caso até a publicação desta reportagem.

Fagundes, ator de novelas como “Renascer” e “Rei do Gado”, é conhecido por ser rigoroso com o horário de suas apresentações. Fagundes disse, em entrevista ao Roda Viva, que já foi processado em oito outras ocasiões pelo mesmo motivo e que sempre ganhou as ações.

O processo foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo em março. Ainda não há audiências marcadas ou decisões por parte do órgão.

Os responsáveis por eventos culturais podem, segundo o Código de Defesa do Consumidor, exigir pontualidade e não permitir a entrada de parte do público após determinado horário, desde que isso tenha sido informado de forma clara previamente, como no momento da compra dos ingressos.

Fagundes e Martins estrelam e produzem “Dois de Nós”, que esteve em cartaz de setembro de 2024 a abril deste ano, também com Christiane Torloni e Thiago Fragoso no elenco. A trama acompanha dois casais de gerações diferentes, que se encontram em um quarto de hotel e trocam segredos e confissões.

*folhapress