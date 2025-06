Rádio Caturité comanda a audiência em Campina; Jornal da Manhã é destaque

Foram expressivos os resultados obtidos pela Rádio Caturité FM (104.1) na recente pesquisa de audiência aplicada na zona urbana e nos distritos de Campina Grande.

O feito é potencializado pelo fato de a Caturité não integrar nenhum grupo de comunicação, mas ser uma emissora independente.

No caso do Jornal da Manhã, o consagrado jornalístico matinal radiofônico ultrapassou os 27 pontos de audiência – quase dobrando a pontuação da emissora que ficou em segundo lugar.

No horário do meio dia, o programa Conexão Caturité também ´reinou´ na audiência, com um estilo no qual o baixo astral não tem espaço.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

