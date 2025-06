Filme de professor da UFCG vence festival de cinema na Croácia

Um filme dirigido e roteirizado pelo professor Nathan Cirino, do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), venceu o grande prêmio do festival internacional de cinema II Uncut Gems Lab, da Croácia, realizado em maio.

O curta Uma vez ao dia conta a história de um casal rico e sem filhos resolve adotar um cachorro de rua como forma de expandir sua família. O contato com ele, no entanto, é mais complexo do que o esperado, já que o filhote adotado não corresponde exatamente ao que lhes fora prometido.

“Tenho muito orgulho de receber esse prêmio porque estávamos ao lado de filmes de todo o mundo. É um prêmio para o Brasil, mas acima de tudo é um prêmio para o cinema paraibano. Fico feliz de ter a UFCG ao meu lado nesse processo, porque essa é a minha casa. É nossa universidade valorizando não só seus professores e estudantes, como também seus artistas. Que venham outros apoios a diversos outros projetos porque Universidade também é cultura e arte”, disse Cirino.

O filme contou com o apoio da UFCG, Garden Resorts, Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e foi contemplado na Lei Paulo Gustavo do Estado da Paraíba. A produção contou com bolsas artísticas para estudantes dos cursos de Arte e Mídia e Educomunicação da UFCG, que estagiaram na produção.

O curta-metragem já foi selecionado para sete festivais nacionais e cinco internacionais desde novembro de 2024 até agora, mas ainda continua esperando resultados de outros festivais.

* Ascom UFCG