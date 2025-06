Parque Arruda Câmara promove mostra científica e trilhas ecológicas para crianças

A programação da Semana do Meio Ambiente prosseguiu, nesta sexta-feira (6), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), com atividades educativas e de sensibilização voltadas para a conservação da natureza.

A ação, realizada para crianças do Residencial Vista Alegre, contou com trilhas interpretativas, explanação sobre os benefícios do uso de ervas medicinais na forma de chá e uma mostra com diversos expositores.

Entre os destaques da programação, estiveram os estandes educativos com temas como ‘Peixes da Caatinga’, ‘Mares Sem Plástico’, além da participação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar da Paraíba.

A iniciativa também reuniu projetos acadêmicos e de extensão como o InterageUFPB, o AvesUFPB, o Laboratório de Aracnídeos e o grupo da UEPB, voltado ao estudo de artrópodes.

Flávia Gonçalves, moradora de João Pessoa, acompanhada do esposo e dos três filhos Fernanda, Felipe e Mariana, de 8, 5 e 2 anos, gostou bastante de chegar à Bica e encontrar a exposição.

“Foi bem esclarecedora, porque as crianças puderam acessar certos conhecimentos que não teriam apenas vendo os animais, e sim pegando neles, conhecendo um pouquinho mais dos peixes, dos aracnídeos. Eu achei bastante interessante, muito bom”, afirmou.

O público teve ainda a oportunidade de conhecer práticas terapêuticas oferecidas pelo Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (Nupics), que promoveu trilhas e uma abordagem sobre saúde e bem-estar, em sintonia com o meio ambiente.

A diretora do Parque Arruda Câmara, Milenna Simões, destacou que a intenção foi promover uma manhã de conexão com a natureza, ciência, educação, saúde e bem-estar.

“Prosseguindo com a programação da Semana do Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa, hoje foi o dia de celebrar aqui no parque. Recebemos com muita alegria a turma da comunidade Vista Alegre para uma manhã repleta de atividades. O público participou de exposições educativas que trouxeram informação e conscientização sobre a proteção da fauna e da flora”, explicou.

A Semana do Meio Ambiente tem como objetivo promover a conscientização ecológica por meio de vivências e trocas de conhecimento com instituições de ensino, pesquisa e órgãos ligados à proteção ambiental.