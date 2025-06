Namoro de Elba Ramalho e Junno no fim dos anos 1980 reaparece e agita redes sociais

Elba Ramalho, 73, e Junno Andrade, 61, tiveram um breve relacionamento no fim dos anos 1980, e fotos dos dois cantores em uma balada viralizaram nesta sexta-feira (6). Os registros estamparam a capa da extinta revista Semanário, em julho de 1989, e foram resgatados por um perfil dedicado à memória de celebridades e publicações vintage.

Na época, a cantora havia terminado seu casamento com Maurício Mattar, com quem teve seu primeiro filho, Luã, nascido dois anos antes. Junno, atual companheiro da apresentadora Xuxa Meneghel desde 2012, iniciava sua carreira como cantor e chamou a atenção do público e da imprensa por seu envolvimento com a consagrada artista paraibana.

A capa da revista trazia a seguinte manchete: “Maurício Mattar dançou? Olhaí o novo gatinho da Elba! Ele se chama Junno, tem 25 anos, é cantor e abriu o jogo sobre o namoro.”

As reações do público à redescoberta das imagens foram de surpresa. “Junno e Elba? Sem acreditar”, comentou uma seguidora. “Passada”, escreveu outra. “Por essa eu não esperava”, resumiu uma terceira.

* ANA CORA LIMA (FOLHAPRESS)