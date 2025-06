Veja a programação do Polo Centro Histórico, em João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) anuncia a programação do Polo Centro Histórico, dentro do São João Multicultural da Capital. A partir desta sexta-feira (6), o Largo de São Frei Pedro Gonçalves recebe trios de forró para esquentar as tardes de junho. O forrozinho é sempre a partir das 18h e começa com a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste e a cantora Sandra Belê.

“Nós vamos iniciar, nesta sexta-feira, a abertura dos nossos trabalhos juninos com o Polo Centro Histórico, um território extremamente importante para a cidade de João Pessoa, para a Prefeitura, no qual a Funjope se dedica há bastante tempo a manter atividades culturais. Decidimos realizar esse polo em frente ao Hotel Globo como uma forma de manter viva essa ideia de ocupação festiva, cultural e artística do Centro Histórico, e vamos começar muito bem com a música da Sandra Belê e da Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que no modelo de São João em João Pessoa, a Funjope e a Prefeitura investem no forró clássico e trio pé de serra como uma forma de recuperar a tradição, a memória e a história das culturas locais, além de promover o entretenimento, a cultura e a música de qualidade no Centro Histórico.

Orquestra Sanfônica – O maestro Lucílio, da Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, comenta que vê de forma muito positiva a realização de eventos no Polo Centro Histórico.

“É importante que o Centro Histórico tenha cada vez mais atividades, cada vez mais eventos, principalmente eventos culturais para que se possa valorizar tudo que ele representa historicamente e culturalmente. Então, vejo como algo muito acertado. Isso é importante, atrair a população da cidade a visitar mais e consequentemente valorizar mais o nosso Centro Histórico”.

O repertório da Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste terá o melhor da música nordestina, com grandes clássicos do forró tradicional, muito baião, xote e arrasta pé. Além disso, será feita homenagem a artistas e compositores paraibanos como Antônio Barros, Zé Marcolino, Flávio José, Ton Oliveira, entre outros.

“Nós estamos bem animados. Toda a Orquestra está focada para fazer um grande show. O Centro Histórico é onde fica a sede da Associação Cultural Balaio Nordeste, nossa área de ensaio e atuação, onde a gente faz os ensaios da orquestra. Além disso, estamos com saudade do público, visto que faz um bom tempo que a gente não toca no São João aqui de João Pessoa. Será um momento de matar a saudade do público que sempre nos prestigia”, acrescenta.

Sandra Belê – A cantora Sandra Belê elogia a iniciativa da Funjope ao realizar um polo específico no Centro Histórico nesse período junino. “Avalio como algo valioso. Proporcionar cultura em praça pública é uma ação de grande importância para o fortalecimento da identidade do povo, além de trazer diversão com qualidade”, pontua.

Uma seleção de músicas foi feita especialmente para o Polo Centro Histórico. “Vai ser um repertório cheio de energia e representatividade com os clássicos do São João, e arranjos e execução primorosos dos músicos Lucas Carvalho, Zi Ramos, Thiago Melo, Dudu Campos, Elma Virgínia e Iago Peregrino”, elencou. A produção é de Sylvana Toscano e Roberta Schultz.

“Minha expectativa é das melhores. Um público presente, feliz e respeitoso. A Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste vai abrir a noite e será lindo. Um lugar de energia sem igual, que é o Centro Histórico. Vai ser uma grande noite”, acrescenta a artista.

Programação – A programação segue na sexta-feira (13), com o Trio de Forró Maria Sem Vergonha e o cantor Jairo Madruga. Já na sexta-feira (20), tem o Trio Forrozão Bom Que Só e Lily Sanfoneira. Os shows no Polo Centro Histórico terminam na sexta-feira (27) com o Trio Surreal e o cantor Geovani Júnior.