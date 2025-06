Padre cobra R$ 600 mil para apresentação em dois shows

Mesmo com a polêmica com o gerente de uma cafeteria que parece estar longe do fim, o padre Fábio de Melo segue se apresentando pelo país. E, só em dois shows nas próximas semanas, ele receberá cachê total de R$ 600 mil.

Os dados estão disponibilizados para quem quiser ver no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia. Nos próximos dias 24 e 26 de junho, o sacerdote se apresentará nas cidades baianas de Quijingue e Nordestina, respectivamente, com cachê de R$ 300 mil em cada.

Em contrapartida, o gerente Jair Aguiar, 36, demitido após uma briga que se tornou pública com Melo numa cafeteria em Joinville (SC), afirma que segue sem emprego e com dificuldades.

Em entrevista ao F5, ele conta que tem tido problemas financeiros até para comprar alimentos. “Estou desempregado, sem poder trabalhar por conta do afastamento psiquiátrico e em ajuste medicamentoso. Se não trabalhar, como pagarei aluguel, luz e a compra alimentos?”, indaga ele.

“Eu moro numa kitnet de dois cômodos e minha realidade é totalmente diferente da dele. Mas isso não me importa. Eu nunca tive muito”, afirma o ex-gerente.

Segundo Jair, que atualmente processa o sacerdote na Justiça, ele deu entrada no auxílio-doença do INSS, mas ainda está em análise. Por conta disso e dos remédios que afirma precisar tomar para controlar sua saúde mental, não consegue sair de casa para procurar um novo trabalho.

“Não estou passando fome, mas passo por uma fase ruim. Graças a Deus, tenho amigos que me ajudam. Mas eu não vou e nem quero ficar dependendo dos outros, nunca precisei me humilhar por um prato de comida”, emenda.

“Isso tudo que aconteceu deve ter uma explicação. Não sei o motivo de ele ter feito tudo isso. Pois em momento algum eu fui mal-educado com ele na cafeteria. Tanto que ele mesmo no segundo vídeo fala que eu não falei com ele e nem ele comigo. Mas a primeira impressão é a que fica, e agora me atacam com julgamentos sem nem saber o que de fato aconteceu”, diz Jair. Padre Fábio de Melo não respondeu mensagens da reportagem.

