Feira Móvel valoriza artesanato e criatividade no Ponto de Cem Réis em João Pessoa

A edição de junho da Feira Móvel do Produtor, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), começou nesta quarta-feira (4) no Ponto de Cem Réis, Centro da Capital, e continua até sexta-feira (6), sempre das 9h às 16h. Quem passar pelo local poderá adquirir diversos produtos do empreendedorismo criativo e do artesanato paraibano, com preços acessíveis e de boa qualidade.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti, visitou a feira nesse primeiro dia de atividades e conheceu o trabalho dos 17 expositores desta edição

. “Já temos a cultura de valorizar os artesãos da nossa terra, que fazem um trabalho belíssimo, reconhecido mundialmente. E a Prefeitura tem apoiado esse trabalho através da Sedurb, revelando talentos, gerando oportunidade e renda para os comerciantes. Neste mês estamos realizando a Feira Móvel aqui no Ponto de Cem Réis, durante três dias, com artesanato e produtos do empreendedorismo criativo. E nas próximas semanas o evento continua, em sete bairros da Capital, destacando também a agricultura familiar e gastronomia regional”, disse.

A artesã Josélia Potiguara, que faz lindos colares a partir de R$ 10, participa da Feira Móvel há dois anos e destaca a organização e estrutura fornecida pela Prefeitura de João Pessoa em cada edição do evento. “Temos a nossa disposição mesas, tendas, cadeiras, tudo de graça! Com isso, basta a gente expor nossos produtos e comemorar as vendas. O evento valoriza o artesanato da Paraíba e cada uma de nós”, afirmou.

Já a empreendedora Fátima Mendonça, que produz artesanato há 16 anos, disse que a feira tem contribuído para ampliar as vendas e o rendimento do seu trabalho. “A Feira Móvel caiu do céu, porque a gente tem feira em todos os bairros. Então, é uma grande oportunidade para todos os empreendedores ganharem o seu dinheiro. Além de melhorar a qualidade de vida, pois a maioria aqui são pessoas idosas. Algumas nem têm salário, mas vivem com esse dinheiro que ganham aqui. E isso é muito importante! Convido toda a população de João Pessoa e adjacências para que venham nos visitar, porque os produtos daqui não são encontrados em lojas, são pura criatividade de cada artesão, tudo diferente e novidade”, destacou.

E quem passa no Ponto de Cem Réis vai confirmando o sucesso da Feira Móvel e aproveitando a variedade de produtos oferecidos, como: roupas; acessórios (colares, pulseiras, laços e brincos); peças em crochê ou bordadas – de cama, mesa e banho; bonecas de pano; chaveiros; cartões personalizados; entre outros artigos. Tudo feito com muito carinho, qualidade e preços que “cabem no bolso”, como dizem as produtoras.

Iresse Régis foi uma das clientes que aproveitou as ofertas e fez compras, pela primeira vez, na Feira Móvel. “Gosto de ver a turma fazer estes lacinhos, pois também faço crochê e bordadinho. Os produtos e preços estão ótimos, com muitas peças a R$ 10. E recomendo que todos venham comprar o seu lacinho ou camisa xadrez. Gostei da Feira”, afirmou

Programação da Feira Móvel do Produtor em junho:

Local: Ponto de Cem Réis – Centro

Dias: 4, 5 e 6

Horário: das 9h às 16h

Local: Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados

Dia: toda terça-feira

Horário: das 16h às 20h30

Local: Parque Parahyba 1 – Bessa

Dia: toda terça-feira

Horário: das 16h às 20h30

Local: Praça João Andriola – Altiplano

Dia: toda quarta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Local: Praça da Paz – Bancários

Dia: toda quinta-feira

Horário: das 15h30 às 20h

Local: Praça Nathalia Oliveira Wanderley – Brisamar

Dia: toda sexta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Local: Centro de Atendimento ao Turista Adaptado – CAT Cabo Branco – em frente ao Sapore D’Itália

Dia: de quinta-feira a domingo

Horário: das 17h30 às 21h30

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT Praia de Tambaú – Centro Turístico

Dia: de sexta-feira a domingo

Horário: das 17h30 às 21h