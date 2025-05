Exposição ‘Do Sal ao Barro’ está em cartaz em João Pessoa

A exposição ‘Do Sal ao Barro’, do artista pessoense Thiago Müller é a novidade na programação deste final de semana na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. O espaço, voltado para o fortalecimento de atividades voltadas para a cultura e arte é gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). O acesso a Estação é gratuito. Nos sábados e domingos os horários de visitação vão das 10h às 18h.

Na exposição, o artista convida o público a uma travessia íntima, “revelando que somos feitos tanto daquilo que fomos, quanto daquilo que ainda seremos”.

“A coleção nasce lá onde identidade é memória e o tempo se curva — em um eterno retorno àquilo que nunca deixou de ser. Telas que resgatam lendas sussurradas ao pé do ouvido, pulam corda entre lembranças, reencenam os primeiros amores e transitam, com delicadeza, pelos terrenos da impermanência”, explica Thiago Müller.

Na visitação à Estação Ciência, o público pode aproveitar para prestigiar outras exposições itinerantes e as exposições permanentes, distribuídas nas áreas externa e espaços internos da Estação.

Exposições interinas

Do Sal ao Barro – Thiago Müller

Natureza Geométrica – Coletivo (curadoria de Edilson Viriato)

Queda Livre – Coletivo UFPB

Maresia – Deco Cavalcanti

Aquarela Outono(s) – Rogéria Galdêncio

Possibilidades e Limites – Edilson Viriato

A Saga do Vaqueiro – Lenec Mota

Sem Regras – Coletivo (com 7 artistas mulheres)

Mulheres e Pássaros – Coletivo (com 3 artistas mulheres)

Exposições permanentes

No Reinado do Sol – Flávio Tavares

Espaço Flávio Tavares – Flávio Tavares

Acervo pessoal da Estação Cabo Branco – Diversos artistas

Mulher: Objeto de repouso – Abelardo da Hora

Mar de Grisi – Luciano Grisi

Sinergia – Sidney Azevedo

Vida – Eulâmpio Neto

Mural “Cavalo Marinho” – Wilson Figueiredo e Percy Fragoso (baseado em José Costa Leite)

Guardiã da Cidade – Evanice Santos

Varanda de Rede – Chico Pereira

Serviço

Exposição ‘Do Sal ao Barro’ – Em cartaz até agosto

Horários de visitação:

Terça à sexta-feira: 9h às 18h

Sábado e domingo: 10h às 18h

Acesso gratuito