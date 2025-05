O diretor de Rádio e TV da Empresa Paraibana de Comunicação, Ruy Leitão, anunciou que Campina Grande será palco das eliminatórias do 8º Festival de Música da Paraíba, que acontecem nesta quinta-feira (22), no Teatro Severino Cabral, a partir das 20h. A escolha da cidade se deu por conta da homenagem a Genival Cassiano, cantor e compositor campinense que fez sucesso nacional com músicas como Primavera e Eu Amo Você.

“O importante desse festival é exatamente fazer com que os paraibanos conheçam seus conterrâneos que fizeram sucesso a nível nacional. Pouca gente sabe que Cassiano nasceu em Campina Grande e fez muito sucesso com músicas de Tim Maia e também em sua carreira solo”, destacou Ruy.

Ao todo, 29 músicas concorrem nas eliminatórias, representando 30 cidades paraibanas. Destas, 14 serão classificadas para a final, no dia 30, no Espaço Cultural em João Pessoa. A homenageada viva desta edição é a cantora Glória Gadelha, parceira de Sivuca e figura marcante na música paraibana.

A entrada para as apresentações em Campina é gratuita, com lotação sujeita à capacidade do teatro.