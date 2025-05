“Lampião na Terra do São João” faz pocket show no MAC em Campina Grande

No próximo sábado, 24 de maio, a partir das 16h, o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC), será palco de uma experiência cultural única: um pocket show gratuito do espetáculo Lampião na Terra do São João. A apresentação especial acontecerá ao ar livre, ao pôr do sol, e convida o público a mergulhar na história e nas raízes da cultura nordestina. A produção recomenda que os participantes levem cangas ou cadeiras para aproveitar o momento com conforto.

Uma vivência interativa e cheia de emoção

O evento, promovido pelo grupo Tropeiros da Borborema, promete muito mais que uma prévia do espetáculo. Com uma proposta sensorial e interativa, artistas e plateia se conectam em um momento de arte viva, música, dança e troca de experiências.

“Queremos que o público sinta, participe, compreenda o processo criativo. Será uma vivência próxima, leve, para todos os públicos”, destaca André Lopes, presidente do grupo Tropeiros da Borborema, criador e roteirista do espetáculo.

O espetáculo: tradição, inovação e identidade nordestina

Sucesso de crítica e público desde sua estreia em 2024, Lampião na Terra do São João mistura teatro, dança e poesia popular em uma narrativa lúdica e envolvente. A história apresenta uma visita fictícia de Lampião a Campina Grande durante o Maior São João do Mundo, trazendo o personagem a locais históricos e a encontros com figuras marcantes da cidade.

“Um dos destaques é a integração com uma exposição de arte visual criada por um grafiteiro paraibano, que ocorre simultaneamente ao espetáculo. O cenário digital também inova ao unir o tradicional ao contemporâneo”, pontuou André Lopes.

Convite à cultura

Com entrada gratuita, o pocket show é um convite aberto à população para conhecer de perto uma produção que exalta as tradições nordestinas com linguagem acessível e moderna.

“Nosso desejo é que mais pessoas se conectem com essa história, que é a nossa. Que participem, se emocionem e voltem para assistir ao espetáculo completo em junho”, convida André Lopes.