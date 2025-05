Companhia de Dança de João Pessoa encanta público no Festival da América do Sul

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa foi convidada e impressionou o público com sua performance no Festival da América do Sul, no Mato Grosso do Sul, um dos eventos culturais mais relevantes da região Centro-Oeste.

Os bailarinos e bailarinas representaram a Paraíba, no final de semana, executando ‘Cordel’, da coreógrafa Evana Arruda, e ‘Ponto Exausto’, do pernambucano radicado na Suíça, Marcelo Pereira.

“É muito emocionante para todos nós observarmos o sucesso, o respeito e a legitimidade que a nossa Companhia Municipal de Dança efetivou nesses quatro anos. Uma companhia jovem, criada em 2021, que se consolidou, fazendo parte da nossa política de estímulo e valorização da dança em João Pessoa. É um projeto que o prefeito Cícero Lucena abraçou desde a primeira hora e que, efetivamente, deu certo”, comemorou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destaca que onde a Companhia se apresenta é sempre um sucesso pleno. “Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Campina Grande. Por onde a Companhia passa, ela deixa a marca do seu sucesso. Parabéns a todos os bailarinos, bailarinas e à equipe técnica. É realmente uma política muito acertada essa que nós estamos fazendo em torno da dança de João Pessoa”, acrescentou.

A coordenadora da Companhia Municipal de Dança, Stella Paula Carvalho, avaliou a apresentação como um verdadeiro sucesso. “O grupo encantou o público com sua performance impecável, cheia de força, sensibilidade e identidade. Foi um momento de destaque que reforça a qualidade e o talento dos nossos bailarinos. Um orgulho para a dança paraibana”, frisou.

Ele lembrou que a estreia do espetáculo ‘Ponto Exausto’ teve boa repercussão. “Foi um grande sucesso de público e crítica. E não poderíamos deixar de celebrar também a recepção calorosa ao nosso ‘Cordel’, que levou ao palco toda a força e a poesia do Nordeste, representando com orgulho a nossa cultura”, ressaltou.

Stella Paula destacou ainda que a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa tem chegado a lugares que jamais o grupo imaginou alcançar e lembrou que esta não é a primeira vez que o grupo participa de um festival de grande importância. Em 2024, a Companhia esteve no Festival de Bonito, também no Mato Grosso do Sul. E, conforme Stella, cada nova conquista é motivo de imenso orgulho para todos que se dedicam com paixão e seriedade ao trabalho.

“Sinto um imenso orgulho da nossa Companhia e de tudo o que temos conquistado até aqui. O nível artístico que alcançamos merece ser reconhecido e divulgado ainda mais. Temos bailarinos com muito talento, dedicação e força criativa e é hora de mostrar isso para um público cada vez maior”, concluiu.