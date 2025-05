Zeca Pagodinho comemora nascimento do sétimo neto: ‘Rodeado de amor’

Zeca Pagodinho apresentou aos fãs, neste sábado (17), Benício, seu sétimo netinho.

O cantor e a mulher, Mônica Silva, posaram nas redes sociais com o novo integrante da família. O bebê é o segundo filho de Eduardo Pagodinho com a mulher, Duda Alcantelado. “Benício chegou com muita saúde e rodeado de amor”, escreveu Zeca no Instagram.

Zeca é pai de Eduardo, 36, Louiz Carlos, 35, Eliza, 33 e Maria Eduarda, 19. Todos eles são filhos do cantor com Mônica Santos. Elias Gabriel, seu primogênito, fruto de um relacionamento anterior, morreu em 2015.

O sambista também é avô de Noah, 15, Catarina, 11, Miguel, 3, Domênico, 3, Martin, de 1 ano, Vittorio, de nove meses e do recém-chegado Benício.

