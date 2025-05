Preta Gil viaja a Nova York para continuar tratamento contra câncer

Preta Gil, 50, viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para continuar seu tratamento contra um câncer.

Cantora contou que fará um tratamento experimental. No Domingão com Huck, revelou que fez o que podia no Brasil e agora continuaria seu tratamento fora do país.

Filha de Gilberto Gil compartilhou que estava a caminho de Nova York ontem no Instagram. Antes de ir para a cidade, a artista realizou uma consulta em Washington e foi acompanhada de amigas, como Ivete Sangalo.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. A famosa passou por diversas cirurgias desde então.

