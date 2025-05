O Sesc Paraíba torna público o resultado da seleção de propostas artísticas para a Mostra Sesc de Artes para a Infância 2025, realizada conforme o Edital CN 005/2025. Após criteriosa análise da comissão de curadoria, foram escolhidos os projetos que integrarão a programação da Mostra, prevista para os meses de maio e julho deste ano, com apresentações em Campina Grande e João Pessoa.

A comissão de seleção foi composta por Bruno Pacelly Monteiro da Costa (Técnico de Cultura do Sesc Paraíba) e pelos curadores convidados Thiago Moura Carneiro, Aelson Felinto e Álvaro Assad. As decisões foram orientadas por princípios fundamentais da Mostra, como a valorização da infância como sujeito de direitos, o compromisso com a diversidade estética e regional, a excelência artística e a formação de novas plateias.

Foram analisadas propostas nas categorias: espetáculos, contações de histórias, oficinas, iluminadores cênicos e assistentes de produção. A curadoria destacou o alto nível técnico e estético de muitas propostas, especialmente aquelas que apresentaram hibridismo de linguagens, dramaturgias visuais e abordagens sensíveis e potentes para o público infantil.

Além de priorizar a qualidade artística, os curadores também valorizaram projetos que contemplassem a diversidade de formatos, territórios, marcadores sociais, gênero, etnias e que contribuíssem para a pluralidade do cenário das artes cênicas voltadas à infância no Brasil.

A lista completa dos projetos selecionados e suplentes está disponível no botão abaixo.

A Mostra Sesc de Artes para a Infância 2025 promete ser um espaço de encontro entre arte, infância e diversidade, reforçando o papel do Sesc como agente cultural no fomento às produções artísticas e à formação de públicos em todo o estado.