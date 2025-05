Especial: Fernanda Montenegro lê crônica de Drummond

A atriz Fernanda Montenegro aproveitou este domingo, 11, para compartilhar uma leitura de Carlos Drummond de Andrade em seu perfil no Instagram.

A dama da dramaturgia brasileira publicou um vídeo em que lê a crônica Mãe, texto publicado pelo cronista mineiro seis anos após a morte de sua própria mãe, Julieta Augusta Drummond de Andrade, em 1948.

“Esta é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre mãe e filho. Mas eu diria mãe… é, e filhos. É de 1954”, explica a atriz, antes de iniciar a leitura.

No texto, Drummond relembra a vida de sua mãe e os momentos marcantes que viveu com ela também ao lado de seu pai, o fazendeiro Carlos de Paula Andrade, que morreu em 1931. Os dois tiveram juntos 14 filhos, entre os quais está o poeta.

“Pouco pensei em ti hoje do muito que gostaria de pensar. Tua lembrança caminhou algum tempo comigo, mas era antes o desejo seu de uma convivência mais íntima repetida e tranquila com a tua essência que mantenho tão abafada sob interesses imediatos”, diz um trecho da crônica. “Perdoa-me não amar-te como queria, tanto mais quanto sou eu mesmo que me reduzo e me empobreço com esta falta.”

Nascido em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902, Carlos Drummond de Andrade é um dos poetas e cronistas mais influentes do Brasil no século XX, considerado um dos grandes autores do modernismo. Ele morreu no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1987.

*Laysa Zanetti (Estado)