João Pessoa inicia Pré-Junino com apresentações de quadrilhas nos bairros

Maio está trazendo um colorido especial aos bairros de João Pessoa. É a programação oficial do São João Multicultural, iniciada neste sábado (10), no bairro José Américo, com o projeto Pré-Junino para levar ao público uma série de apresentações das quadrilhas juninas aos bairros, sempre a partir das 19h. O projeto é um trabalho integrado da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) com a Liga das Quadrilhas.

A noite de abertura do projeto contou com as participações das quadrilhas juninas Elohim (convidada), Santo Antônio, Botijinha, Flor do Mandacaru, Fazenda Lampião e Só Risos.

“Nós estamos aqui promovendo a marca da capital mundial das quadrilhas juninas. Estamos crescendo com esse evento em todos os bairros. No próximo ano, a gente vai atingir a mais comunidade e graças ao empenho da gestão do prefeito Cícero Lucena, da Funjope, da organização da Liga das Quadrilhas, porque sem os quadrilheiros a gente não promove”, falou o presidente da Liga das Quadrilhas de João Pessoa, Edson Pessoa.

A diretora-presidente do Centro Comunitário do José Américo, Marizete Ferreira Barbosa, elogiou a iniciativa e citou o resgate da cultura nordestina nos bairros. “A gente trouxe a cultura para o nosso bairro e vem mantendo essa tradição. E é maravilhoso, porque o bairro fica lisonjeado do nosso trabalho cultural aqui”, ressaltou.

Berta Lúcia Lacerda vende churrasquinho e estava animada com a festa. “É muito bom. O pessoal vem participar, come bem e eu consigo vender meu churrasquinho aqui e fazer uma renda extra”, disse.

A moradora do José Américo, Irene Tavares, também gostou da festa. “É muito bom esse São João aqui, porque pelo menos tem algum lugar para gente sair, para ver alguma coisa. Saí do trabalho agora e vim aproveitar e prestigiar as quadrilhas”, comentou.

Camila Necy, representante da Elohim, enfatizou a importância de preservar a cultura. “É importante trazer a cultura para perto da comunidade, para que a comunidade se encante, se apaixone e também viva e perpetue a nossa cultura com as quadrilhas juninas”, colocou.

Programação – Neste domingo (11), os moradores do bairro Alto do Mateus recebem as juninas Zabumba de Pernambuco (convidada), Zé Monteiro, Só Risos, Botijinha, Pindura Saia e Fogueirinha, na Rua Luiz Pimentel Batista, ao lado da quadra, vizinho ao Centro da Juventude.

A programação segue no próximo sábado (17), no bairro do Valentina, na Praça Soares Madruga, com as juninas Mangue Seco, Sacode Poeira, Fogueirinha, Flor do Mandacaru e Ubando. Já no domingo (18), a ação acontece no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, com as juninas Pó de Serra, Tico Mia, Fazenda Lampião, Tradição Matuta e Sanfona Branca.

O Pré-Junino segue no dia 24, no bairro do Roger, na Rua 19 de Março, em frente à Escola Municipal João Coutinho e Ginásio Guarany. Por lá, se apresentam as juninas Sucupira, Fulô do Cerrado, Sanfona Branca, Babado de Xita e Lageiro Seco. A programação do dia 25 será no bairro da Torre, Avenida Carneiro da Cunha, em frente ao Colégio Lidera. Se apresentam as juninas Dona Maria, Aconchego, Mangue Seco, Pindura Saia e Paraíba.

E encerrando a programação, no dia 31, as apresentações serão no bairro de Mandacaru, na Avenida Celerina Paiva, próximo à igreja Coração de Jesus, com as juninas Sucupira, Sacode Poeira, Santo Antônio, Lageiro Seco e Flor do Mandacaru.