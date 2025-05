Cantor sertanejo cai no palco, bate a cabeça e show é finalizado às pressas

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, deu um susto nos músicos e no público presente num show em Goiânia (GO), realizado na noite de sábado (10).

O sertanejo caiu do palco e bateu a cabeça. A apresentação foi encerrada às pressas, e ele encaminhado a um hospital.

Depois do incidente, Bruno foi às redes sociais para tranquilizar fãs e amigos. Ele disse que tudo não passou de um susto.

“Está tudo certo com o Marrone. Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, está tudo bem, mas meu Deus, eu assustei muito”, disse Bruno.

No momento da queda, o show é paralisado imediatamente e Bruno aparece bastante preocupado. Uma equipe de produção se aglomera para fazer os primeiros socorros e tirá-lo do local. O evento aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

* LEONARDO VOLPATO (FOLHAPRESS)