Tardezinha será em ritmo de Carnaval neste domingo em João Pessoa

A edição do mês de fevereiro da Tardezinha Inclusiva celebra, neste domingo (23), o Carnaval e traz o tema ‘Tardezinha Folia – Abram alas que a inclusão chegou’. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo e Turma Tá Blz, acontece no Centro Cultural Tenente Lucena, no bairro de Mangabeira, a partir das 14h.

“Todos nós ficamos extremamente felizes com a realização da Tardezinha Inclusiva, um projeto que desenvolvemos há mais de três anos e que tem sido uma referência, em toda a Paraíba e também fora do estado, como exemplo de inclusão social pela arte”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, na Tardezinha Inclusiva, as crianças autistas se envolvem, interagem socialmente, se apresentam no palco, se divertem, cantam, dançam, participam de desfiles de moda, recitam poesias, pintam quadros e mostram que têm capacidade e condições de passar por todo o processo de interação social.

“A Tardezinha Inclusiva, para mim e para o prefeito Cícero Lucena, é um momento muito especial porque estamos criando uma agenda positiva para o cuidado como os autistas. Recentemente, inclusive, eu estive na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde pude apresentar e debater a nossa experiência, e as lideranças de lá estão nos tomando como referência para melhorar e acrescentar elementos na sua agenda de política pública de inclusão. Isso é muito importante para todos nós. A Tardezinha Inclusiva é um exemplo hoje e nós cuidamos com muito carinho”, acrescenta.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, comenta que, neste domingo, a Tardezinha Inclusiva será muito especial. “Teremos a Tardezinha na Folia, mostrando que nossos autistas têm sim Carnaval, têm seus momentos dentro da arca da cultura que está acontecendo na cidade. Será uma Tardezinha alusiva ao Carnaval e nossos autistas já estão se preparando, comprando fantasias. As mães estão muito animadas e é por isso que fazemos a Tardezinha, que não é só um momento, é a preparação, os ensaios para se apresentarem no palco. Vai ser um momento muito especial”, promete.

Nik Fernandes, umas das organizadoras do evento, afirma que a Tardezinha Inclusiva já se tornou um espaço de celebração, acolhimento e transformação para as crianças e jovens autistas. Ela lembra que no dia 23 será uma folia diferente, que prioriza a inclusão, e destaca que o Carnaval da Tardezinha não é apenas um baile, mas um movimento que fortalece a identidade, independência e desenvolvimento dos autistas através da arte e da cultura.

“A inclusão começa pelo acolhimento e sabemos que esse trabalho tem gerado frutos que vão além do evento, fortalecendo laços e construindo um futuro com mais acessibilidade e respeito. Agradeço imensamente à Prefeitura de João Pessoa, à Funjope, à Associação Paraibana de Autismo e a todos que acreditam e apoiam esse sonho. Juntos, estamos fazendo história. Então, prepare sua fantasia e venha viver essa festa de inclusão conosco”, convida.

Programação – Esta edição da Tardezinha Inclusiva vai contar com as participações da Turma Tá Blz, formada por Nik Fernandes e Jhony Fernandes, personagens e diversão com os palhaços Kika e Baba Baby.

Vão se apresentar no palco os artistas mirins Nay, Laura, Luiz Felipe, Lucas e Ana Beatriz. Além disso, a criançada vai curtir o show do cantor Daniel Dantas e do grupo Difers.

Haverá ainda o lançamento do livro de poesia de Estherlany Fernandes, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, serviços odontológicos, escritório de advogados e a Feirinha Inclusiva com produtos feitos pelas mães.