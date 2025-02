O pré-carnaval de Campina Grande terá mais um fim de semana de muita folia. Ao menos 18 bloquinhos compõem a programação do ‘Campina Folia’ desta sexta até o domingo (23). Outro destaque é o Carnaval Tradição, que também terá seus desfiles de 2025 neste final de semana.

A festa vai acontecer vários bairros da cidade. Só nesta sexta (21), teremos três eventos: Galáxia Nerd, no bairro da Liberdade, Arrasta Axé no Museu dos Três Pandeiros e o K Folia, promovido pela academia Korpus, com o cantor Capilé.

No sábado (22), teremos o Bloquinho Corpus Cult, no Centro; EPS Folia, na Palmeira; o já tradicional Foliões do Ferro, no Centro; O Sucatão do Distrito e Os Gangão do São José. Tem ainda o Esteticão Folia, no Centro; Vem de Glitter – Maracatu Baque Mulher, no bar Ferro de Engomar e o Unidos do Burgiff, no Centro.

Já no domingo (23), teremos o MR Folia, na Ramadinha; Segura o Baque, no Centro; Bloco da Saudade, no Beco 31; Cangerê, na Praça da Morgação; As Doidaliscas do Oriente, no Santa Rosa; Bloco Pulgas do Chiclete, com a banda de axé Cana Baiana, no bairro do Tambor; Bloco do Caju, no bairro da Liberdade; Bloco Perú na Mão, no bairro da Catingueira.

Carnaval Tradição

Este ano, os desfiles de bois, ala ursas, Escolas de Samba e Troças Carnavalescas que compõem o chamado Carnaval Tradição voltam a acontecer na Avenida Severino Cruz (Av. Brasília), neste sábado e no domingo.

Confira a programação:

Sábado – 22 de fevereiro:

BUMBA MEU BOI GLADIADOR;

BUMBA MEU BOI IMPERADOR;

BUMBA MEU BOI RED BULL;

BUMBA MEU BOI ESTRELAR;

BUMBA MEU BOI PANTERA;

BUMBA MEU BOI DENGOSO;

ALA URSA LOUCO;

BUMBA MEU BOI LOUCO;

ALA URSA TORNADO;

BUMBA MEU BOI TORNADO;

BUMBA MEU BOI VALENTE;

BUMBA MEU BOI PRETINHO;

BUMBA MEU BOI NOVO MILÊNIO;

BUMBA MEU BOI GARANTIDO;

ALA URSA MARAVILHA;

BUMBA MEU BOI MARAVILHA;

BUMBA MEU BOI TIGRÃO;

BUMBA MEU BOI CABULOSO.

Domingo – 23 de fevereiro

BONECO CARLITOS;

TRIBO INDIGENA UBIRAJARAS;

TRIBO INDIGENA ARIUS;

ESCOLA DE SAMBA BAMBAS DO RITMO.