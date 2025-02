Prévias do Carnaval Tradição acontecem em três bairros de João Pessoa

As prévias do Carnaval Tradição, realizadas pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Liga Carnavalesca e Associação das Ala Ursas, seguem, neste final de semana nos bairros de Mangabeira, Esplanada e Torre.

As ações, que são um esquenta para o tradicional desfile do Carnaval Tradição, acontecem até 23 de fevereiro, sempre a partir das 19h.

“O nosso Carnaval começou de uma forma muito intensa desde o último final de semana. As nossas prévias foram extremamente bem recebidas pela população, tanto no Busto de Tamandaré, no Parque das Três Ruas, quanto na Praça Rio Branco, onde fizemos uma mostra dos sambas-enredo das nossas escolas de samba. Foi uma festa belíssima e o nosso trabalho é para que todas as nossas prévias, em todos os bairros, sejam esse sucesso”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o Carnaval Tradição está sendo fortalecido pela Prefeitura de João Pessoa e pela Funjope.

“Está sendo estimulado com uma estrutura mais qualificada, também com recursos. Então, nós trabalhamos para que todo o Carnaval Tradição seja um sucesso neste ano de 2025. Essa é a orientação do nosso prefeito Cícero Lucena, que não mede esforços para melhorar a cada ano o nosso Carnaval”.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Edson Pessoa, ressalta que a Liga Carnavalesca, Liga das Escolas de Samba e Associação das Ala Ursas são entidades parceiras da Prefeitura que levam o evento para os diversos territórios da cidade.

“A grande maioria dos moradores não tem condições de sair para assistir ao Carnaval Tradição, na Avenida Duarte da Silveira, e nem de ir para o Folia de Rua. Com essa iniciativa, podem ver, nas suas próprias comunidades, a cultura carnavalesca de João Pessoa representada pelas escolas de samba, ala ursas, tribos indígenas, clubes de frevo. Esse trabalho mostra que João Pessoa tem Carnaval, tem cultura e o apoio da Prefeitura fazendo com que tudo isso aconteça dentro do ciclo carnavalesco”, afirma.

Programação – Nesta sexta-feira (7), o encontro será na Praça do Coqueiral, em Mangabeira. Participam a Ala Ursa Amigo Batucada, Clube de Frevo Bandeirantes da Torre, Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo, Ala Ursa Urso Alegria do Panda, Ala Ursa Urso Gorila Louco, Tribos Indígenas Guanabara, Jaçanã e Xingu.

No sábado (8), as apresentações serão na Rua Lourenço César, no bairro Esplanada, com as participações das Ala Ursas Urso Pardo, Urso Branco do 13 e Alpha, Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília e Tribos Indígenas Pele Vermelha e Guanabara.

Já no domingo (9), a programação segue na Avenida Carneiro da Cunha, no bairro da Torre, com as Ala Ursas Urso Alegria, Urso da Paz e Anos Dourados, Clubes de Frevo Gigantes da Torre e Adolescente e Criança Feliz, Tribo Indígena Ubirajara. Haverá apresentação também dos Clubes de Frevo Bandeirantes da Torre e A Corda do Frevo da Torre, Escolas de Samba Acadêmicos do Ritmo e Malandros do Morro, Tribo Indígena Xavantes e Clube São Rafael Frevo e Folia.

Confira a programação- Prévias do Carnaval Tradição

14/02 – (sexta-feira)

Bairro São José – Rua Edmundo Filho

Ala Ursa Urso Treme Terra, Ala Ursa Urso Solitário, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Ala Ursa Urso Selvagem, Ala Ursa Urso Celebridade, Escola de Samba Pavão de Ouro, Tribo Indígena Xingu.

15/02 – (sábado)

Bairro José Américo – Rua Alcides de Miranda Henrique

Ala Ursa Urso Canibal, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Ala Ursa Urso Branco do 13, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Guanabara, Clube de Frevo Alegria do Frevo, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Pataxós, Escola de Samba Pavão de Ouro.

16/02 – (domingo)

Bairro Cruz das Armas – Rua Presidente Félix Antônio

Ala Ursa Urso Panda, Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Solitário, Tribo Indígena Papo Amarelo, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Tupi Guanabara, Tribo Indígena Tabajaras, Tribo Indígena Africanos.

21/02 – (sexta)

Bairro Roger – Rua Juiz Gama e Melo

Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Macaco Louco, clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tabajaras, Escola de Samba Unidos do Roger, Escola de Samba Império do Samba.

22/02 – (sábado)

Bairro Mandacaru – Porto de João Tota

Ala Ursa Urso Branco e Cia de Mandacaru, Ala Ursa Urso Celebridade, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Selvagem, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Jaçanã, Tribo Indígena Xingu.

23/02 – (domingo)

Bairro Jaguaribe – Avenida Floriano Peixoto

Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso da Paz, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Tribo Indígena Papo Amarelo, Tribo Indígena Pele Vermelha, Escola de Samba Guardiões do Samba, Clube de Frevo Adolescente e Criança Feliz, Ala Ursa Gorila Louco.

Carnaval 2025 – ‘Folia em Sol Maior’ – Para conferir a programação completa, clique no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2025/