Gilberto Gil fala sobre aposentadoria e relata cansaço das turnês

O cantor Gilberto Gil, 82, falou sobre sua decisão de se aposentar dos palcos. Ele foi um dos convidados do “50 & Uns”, talk show de Angélica no Globoplay, e falou sobre desacelerar o ritmo de trabalho ao lado de Zeca Pagodinho, 65, que fez coro à necessidade de mudança de rotina.

Gil deixou claro que está se despedindo dos palcos de grandes excursões e turnês. “São exaustivas”, comentou.

“Depois dele, vou eu”, brincou Zeca. “Se for uma coisinha bacaninha, nove da noite… Eu tenho muito público de senhoras, crianças. Essa onda de uma hora, duas horas da manhã, para esse público, não dá.”

Gil justificou a decisão citando as viagens longas e cansativas. “Este ano, tive que ir lá para a Austrália, Oceania. 14 horas de fuso horário. Na ida e na permanência lá, ainda foi razoável. Na volta, com a coisa do fuso negativo, eu fiquei um mês para me readaptar”, explicou.

“Está na hora de acalmar, de diminuir um pouquinho essa correria”, complementou o artista.

O adeus de Gil às turnês será marcado por sua última: “Tempo Rei”. De março a novembro de 2025, ele vai percorrer arenas e estádios de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife.

