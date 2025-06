Competição educativa Desafio Liga Jovem é lançada na Paraíba

Educadores e alunos participaram do lançamento da 3ª edição do Desafio Liga Jovem do Sebrae nessa segunda-feira (9), na agência do Sebrae/PB em Campina Grande. Até a próxima sexta-feira (13), a equipe do Desafio Liga Jovem percorrerá as maiores instituições de ensino da Paraíba para lançar o Desafio.

As inscrições podem ser feitas até dia 18 de agosto pelo link https://www.desafioligajovem.com.br. Os vencedores receberão uma viagem internacional de até 10 dias, com tudo pago.

O evento contou com estudantes, coordenadores e educadores da cidade, que ajudarão aos interessados em participar divulgando as informações. A gerente da Unidade de Educação do Sebrae/PB, Humara Medeiros, falou sobre a expectativa do Desafio deste ano, a maior competição de empreendedorismo tecnológico nas escolas do Brasil que tem etapas estadual, regional e nacional.

“Em 2024, a Paraíba chegou a 1,4 mil estudantes inscritos nessa competição educativa e foi um dos destaques do nordeste na final. Esperamos aumentar essa participação em cerca de 10% nesta edição. Planejamos ações em mais de 70 cidades e em 10 instituições de ensino, ao longo desta semana. O Desafio Liga Jovem estimula competências essenciais como criatividade, inovação, liderança, entre outras. Os alunos serão capacitados para desenvolver soluções reais para problemas em suas escolas ou comunidades, usando tecnologia como ferramenta ou mesmo tecnologia analógica, como a social”, explicou Humara.

Nesta edição são esperadas 80 mil inscrições em todo o Brasil. Os alunos participantes são divididos nas categorias do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, Técnico, Profissional e Tecnológico, e da Educação Superior.

“A gente sabe que cada um de vocês tem uma rede muito grande e pode trazer esses alunos conosco. A Paraíba tem potencial criativo e essa união servirá para os estudantes participarem do Desafio e , quem sabe, estarmos no pódio lá em Belém (PA) no final do ano, na final nacional. Esses alunos inscritos, podem fazer diferença na vida de cada um deles, nas escolas e nas comunidades”, concluiu Humara Medeiros.