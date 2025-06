Comissão do novo PNE discute educação inclusiva e educação bilíngue de surdos

A comissão especial da Câmara dos Deputados responsável pela análise do novo Plano Nacional de Educação (PNE) promove uma audiência pública nesta terça-feira (10) para debater o Projeto de Lei 2614/24. A discussão abordará a educação especial, com foco em educação inclusiva e educação bilíngue para surdos.

A audiência pública atende pedidos de diversos parlamentares. “Queremos garantir que o debate sobre os direitos de estudantes com deficiência seja plural, técnico e socialmente comprometido”, diz a deputada Socorro Neri (PP-AC), uma das requerentes.

Já a deputada Chris Tonietto (PL-RJ), que também solicitou o debate, afirma que é “fundamental garantir um espaço de escuta qualificada com entidades que conhecem profundamente a realidade da educação inclusiva e da atuação do setor privado no ensino brasileiro.”

Além delas, também pediram a audiência os deputados Moses Rodrigues (União-CE), Pedro Uczai (PT-SC), Rafael Brito (MDB-AL), Tabata Amaral (PSB-SP), Maurício Carvalho (União-RO) e Tarcísio Motta (PSol-RJ).