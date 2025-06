O Instituto Federal da Paraíba lançou no último dia 28 o edital do Processo Seletivo de Cursos Superiores (PSCS) para o segundo semestre de 2025. Ao todo são 759 vagas distribuídas entre os Campi/Polos de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Santa Rita.

As inscrições para o PSCS 2025 são gratuitas e estarão abertas no período de 29/05 a 20/06 exclusivamente pela internet. O candidato deve preencher o formulário eletrônico disponível neste endereço, desde que detenha ou possua acesso em uma conta de e-mail válido e ativo. É necessário também preencher o questionário socioeconômico para ter direito a Lei de Cotas.

Para participar da seleção o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da pré-matrícula e ter realizado uma das seguintes edições do Exame Nacional do Ensino Médio: ENEM 2024, ENEM 2023, ENEM 2022, ENEM 2021, ENEM 2020, ou ENEM 2019.

Só poderão concorrer às vagas reservadas para Egressos de Escolas Públicas os candidatos que tenham cursado de forma integral o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou ENEM, ou de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

A seleção será realizada por meio da análise do desempenho das notas das áreas de conhecimentos: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e de Redação.

De acordo com o cronograma a divulgação da lista final de candidatos inscritos está prevista para o dia 02/07 e o resultado final do Processo Seletivo será conhecido no dia 16/07.