UFPB homenageia repentista conhecido como o “Pavarotti do Sertão”

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realiza na próxima segunda-feira (9) uma solenidade para conceder o título de Doutor Honoris Causa ao repentista, cordelista e escritor Oliveira Francisco de Melo, conhecido artisticamente como Oliveira de Panelas. O evento é aberto ao público e acontece às 18h no auditório da Reitoria da universidade.

Oliveira Francisco de Melo nasceu em 1946, no sítio Barrocas, localizado na zona rural do Município de Panelas, em Pernambuco, mas se radicou em João Pessoa desde 1976, já tendo sido agraciado com os títulos de cidadão paraibano e cidadão pessoense. O artista publicou diversos livros, cordéis e discos, tendo uma obra que se destaca pela forte preocupação com temáticas sociais.

É também reconhecido pela crítica, como explica a pró-reitora de Extensão da UFPB, Bernardina Freire, uma das proponentes do título: “Oliveira de Panelas foi considerado, inclusive, por Ariano Suassuna, como o ‘Pavarotti do Sertão’, em razão de sua forte presença musical, de suas cantorias. Ele também renova a cantoria, em razão dos temas modernos que ele aborda e da técnica que ele usa para fazer a arte de seus versos”, comenta.

O trabalho de Oliveira conta, inclusive, com reconhecimento internacional, já tendo o artista se apresentado para líderes de outros países, oportunidades nas quais foi elogiado pela crítica. “Oliveira de Panelas é um ser, um artista para ser desbravado. Então, ele é, por natureza, um doutor na sua arte”, complementa Freire.

A proposição da honraria foi das professoras Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira e Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque, ambas do departamento de Ciência da Informação da UFPB.

Conforme o Regimento Geral da UFPB, o título de Doutor Honoris Causa é concedido a “personalidades eminentes, que tenham contribuído para o progresso da instituição, da região ou do país ou que se hajam distinguido por sua atuação em favor das Ciências, das Letras, das Artes, ou da cultura em geral.”