Podcast: você sabe qual é o plural de “gravidez”? Entenda aqui

No quadro Hora das Letras, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues esclareceu a dúvida sobre o plural da palavra “gravidez”.

Ele explicou que substantivos terminados em “z”, como “raiz”, “cruz” e “gravidez”, formam o plural acrescentando “es”: gravidezes, raízes, cruzes.

Golbery também destacou a regra do acento em “raízes”, que aparece no plural para manter a tonicidade do “i”. A dica reforça a importância das regras gramaticais no dia a dia.

Ouça o podcast.