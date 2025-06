Rede municipal de Campina Grande celebra desempenho em olimpíadas de conhecimento

Onze estudantes de escolas municipais de Campina Grande conquistaram medalhas e certificados pelo desempenho em competições nacionais. Foram cinco medalhas e um certificado de honra ao mérito no Concurso Canguru de Matemática Brasil, além de três medalhas e três certificados de honra ao mérito na Olimpíada Brasileira de Africanidades e Povos Originários (OBAPO).

Os estudantes premiados são das escolas municipais Félix Araújo, Apolônia Amorim e da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na zona rural, que já vem se destacando e conquistou 140 medalhas no ano passado.

O Concurso Canguru de Matemática Brasil é uma competição nacional destinada a estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Seu objetivo é estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática por meio de questões desafiadoras. Já a OBAPO valoriza os saberes e culturas afro-brasileiras e indígenas, promovendo uma educação antirracista e o reconhecimento das identidades étnico-raciais na escola.

Para o secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, essa conquista é fruto dos investimentos realizados na educação:

“Essas conquistas reforçam que estamos no caminho certo. Quando investimos com seriedade na educação pública, os resultados aparecem; e aparecem em forma de medalhas, de sonhos realizados e de crianças acreditando em seu potencial. Cada um desses estudantes representa o futuro promissor de Campina. Isso nos enche de orgulho e mostra que governar com responsabilidade é, acima de tudo, cuidar de gente.” — disse Asfora.

Segundo a coordenadora da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lívia Serafim, os estudantes evoluíram a partir de um projeto piloto que vem sendo desenvolvido na escola e alcançaram uma nova conquista no Concurso Canguru de Matemática Brasil, visto que no ano passado todas as medalhas ganhas foram de honra ao mérito. Já neste ano, os prêmios recebidos foram de prata e bronze. Em relação à OBAPO, ela afirma:

“Nós inscrevemos os alunos nessa olimpíada porque estamos desenvolvendo dois projetos voltados para as questões étnico-raciais. Submeter os alunos a essa olimpíada seria uma forma de saber o que tinha ficado de conhecimento para as crianças.”

Confira a lista dos estudantes premiados:

OBAPO:

Dyego Cleber da Silva Ramos – Medalha de Prata – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Letícia Rodrigues Santos – Medalha de Bronze – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Maria Carolina Serafim Oliveira – Medalha de Bronze – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Ellen Hadassa Henrique Silva – Honra ao Mérito – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Alane Sophi Araújo Soares – Honra ao Mérito – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Laura Rodrigues Santos – Honra ao Mérito – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

CANGURU:

Lívia de Souza Ferreira – Medalha de Prata – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Pedro Gabriel Ferreira Virginio – Medalha de Prata – Felix Araújo

Lucas Daniel Andrade Lacerda – Medalha de Prata – Felix Araújo

Lavinia Felix da Silva – Medalha de Bronze – Felix Araújo

Alane Sophi Araújo Soares – Medalha de Bronze – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Raiff Mikael de Oliveira Moura – Honra ao Mérito – Apolônia Aamorim.