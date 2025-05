João Azevêdo lança Programa Amanhã Digital e autoriza Competição Paraibana de Robótica

O governador João Azevêdo lançou, nesta segunda-feira (26), na Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Pastor João Pereira Gomes Filho, em João Pessoa, o Programa Amanhã Digital, uma iniciativa estratégica que irá transformar a experiência educacional dos estudantes da rede pública estadual a partir da integração de novas tecnologias e metodologias inovadoras, com previsão de R$ 200 milhões em investimentos.

Na ocasião, o gestor assinou o edital para a realização da Competição Paraibana de Robótica 2025 que tem o objetivo de estimular o protagonismo dos jovens no campo da tecnologia, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, criativos e preparados para os desafios do futuro.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a Educação é uma política pública prioritária do governo e, por isso, tem recebido importantes investimentos.

“As salas e equipamentos que estamos implantando vão resultar em uma verdadeira revolução para as escolas. Com isso, nós queremos estimular a criatividade e a inovação no ambiente escolar, dando todas as condições para que nossos jovens conquistem seus espaços no mercado de trabalho, oferecendo a eles o que há de mais moderno, com a aprendizagem na prática”, frisou.

João Azevêdo também destacou que a gestão tem feito investimentos em todos os níveis de ensino. “Nós atuamos desde o ensino infantil, com a construção de 213 creches, com o Alfabetiza Mais Paraíba, até a chegada do estudante no ensino superior, com programas como o Se Liga no Enem, Desafio Nota Mil, Conexão Mundo, além das bolsas de pesquisas da Fapesq”, acrescentou.

O programa Amanhã Digital funciona como um guarda-chuva de ações tecnológicas que serão implementadas gradualmente em toda a rede estadual. Entre os destaques estão as Salas do Amanhã Digital, que chegarão, em um primeiro momento, a 100 escolas em todas as regiões da Paraíba. Esses espaços serão equipados com chromebooks, óculos de realidade virtual e laboratórios de robótica, permitindo que os estudantes tenham contato direto com as tecnologias do futuro.

Outra frente de atuação do programa são as Salas do Amanhã Digital Maker, inicialmente presentes em 20 escolas. Nessas unidades, os alunos serão incentivados a aprender de forma prática e colaborativa, utilizando impressoras 3D, máquinas de corte a laser, telas interativas de 75”, além de kits de ferramentas eletrônicas, manuais e de solda. O objetivo é estimular a criatividade, a resolução de problemas e a inovação dentro do ambiente escolar.

Além disso, o Programa Amanhã Digital também está integrado ao portal de serviços da Secretaria de Educação dentro do ecossistema Paraíba Digital, ampliando o acesso da comunidade a serviços administrativos da Educação Estadual. O objetivo central da iniciativa é preparar os estudantes para os desafios do presente e do futuro, aproximando a escola do universo tecnológico e das competências exigidas pelo século XXI.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, evidenciou que a Paraíba vivencia um marco no sistema de ensino da rede pública estadual com a oferta de um aprendizado multidisciplinar. “O governo apresenta uma ferramenta inédita para a busca do conhecimento dos nossos alunos. A Paraíba, de forma dinâmica e interativa, lança um programa extremamente importante para a nossa rede e abre um novo capítulo na história da Educação, resultado da decisão do governador João Azevêdo. Lançamos um leque imenso de ações para os cidadãos e para a nossa rede com o objetivo de incentivar a criatividade. Essa é a nova realidade da Educação da Paraíba, que investe no preparo dos nossos estudantes para o mercado de trabalho e para a universidade”, declarou.

Mais ações – Durante o evento de lançamento também foram anunciadas outras ações integradas ao Amanhã Digital, dentre elas a parceria com a Stellantis, voltada à promoção de práticas tecnológicas e educacionais; lançamento de uma plataforma de correção de redações, que dará suporte aos professores no Desafio Nota 1000; e de uma plataforma de Saúde Emocional, ligada ao Serviço de Saúde Emocional da rede, voltada ao bem-estar e ao cuidado com os estudantes.

O termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Educação, a Stellantis e a Associação Stem Brasil visa a capacitação de professores e a formação de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental com o envio de kits de materiais de laboratórios para as 70 escolas participantes; realização de percursos formativos presenciais e virtuais para professores de ciências e matemática, incluindo conhecimentos de robótica e atividades práticas experimentais mão na massa e feiras de ciências presenciais e virtuais.

A CEO da Stem Brasil, Juliana Zimnerman, destacou a satisfação de poder contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos. “Esse lançamento representa um momento importante para a Educação da Paraíba porque o governo está oferecendo as condições para que os adolescentes cheguem mais preparados para o Ensino Médio”, sustentou.

O gerente de Projetos Sociais da Stellantis, Fernando Elias, falou da satisfação da empresa de firmar a parceria com o Governo do Estado. “Eu desejo muito sucesso e agradeço a oportunidade de realizar a parceria com o governo para a transformação da vida de jovens por meio da Educação, utilizando ações inovadoras, alinhadas ao desejo dos jovens de estar mais perto da tecnologia e inovação”, falou.

O estudante Gabriel Figueiredo agradeceu ao governador João Azevêdo por compreender a Educação como um investimento. “O ensino público de qualidade mudou a minha vida porque a escola é uma incubadora de sonhos. Aqui eu consegui fazer intercâmbio pelo Conexão Mundo, tenho acesso a laboratórios e, agora, às salas do Amanhã Digital. O governo nos dá a oportunidade e vamos aproveitar ao máximo para que possamos chegar ainda mais longe”, disse.

A gestora da ECIT Pastor João Pereira Gomes Filho, Janaína Muniz, externou sua gratidão ao governo pelos investimentos em Educação. “Nós celebramos conquistas significativas, uma demonstração de que o governador está atento às nossas necessidades. Nós fomos contempladas com o Amanhã Digital, kits de laboratórios, kits esportivos, podendo oferecer uma Educação digna e com uma estrutura de respeito”, comentou.

