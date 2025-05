Biólogo formado na UFCG ganha bolsa da Universidade de Harvard

O biólogo Daercio Lucena, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Patos, foi contemplado com uma das mais tradicionais bolsas de incentivo à pesquisa na área de Zoologia e Sistemática do mundo, a Ernst Mayr Travel Grant.

Ofertada pelo Museu de Zoologia Comparativa, da Universidade de Harvard, nos EUA, a bolsa é bastante disputada por candidatos de diversos países. Daercio recebeu o resultado da seleção por e-mail enviado pela direção da instituição, no último dia 13 de maio.

O processo de submissão envolveu a apresentação de um projeto estruturado, com metodologia e orçamento detalhados, além de cartas de recomendação e análise curricular. As propostas são avaliadas por um comitê de pesquisadores do Museu de Zoologia Comparativa, que seleciona os candidatos com base no mérito científico e na relevância da proposta.

A bolsa contempla recursos para financiar viagens de curta duração, com o objetivo de visitar coleções científicas, especialmente em instituições norte-americanas. Ela é voltada a projetos de pesquisa já em andamento, servindo como apoio complementar para atividades técnicas específicas.

“Os recursos da bolsa me permitirão realizar visitas técnicas a outras coleções relevantes nos Estados Unidos, para estudo de materiais importantes para a minha pesquisa”, explicou.

Trajetória acadêmica

Formado em Ciências Biológicas pela UFCG, campus Patos, no ano de 2012, atualmente Daercio é pesquisador de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), em São José do Rio Preto, SP. Desde março de 2025, realiza estágio de pesquisa no Museu Nacional de História Natural, do Instituto Smithsoniano, em Washington, D.C, nos EUA, com duração de 12 meses.

Embora o tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não tenha sido exatamente o mesmo do projeto contemplado pela bolsa, Daercio afirma que sua trajetória na pesquisa com insetos começou ainda na graduação, cujas atividades desenvolvidas foram fundamentais para o seu crescimento acadêmico.

“Durante esse período, desenvolvi estudos sobre a diversidade de abelhas e outros insetos visitantes florais em um remanescente de Caatinga, como bolsista de iniciação científica, além de ter participado de expedições de coleta no âmbito da Pós-Graduação. Essas vivências foram fundamentais para minha formação como biólogo e abriram importantes portas na Pós-Graduação”, revelou.

Sobre o reconhecimento da bolsa, Daercio diz ter recebido com grande emoção e alegria. “Como egresso de um pequeno campus no interior da Paraíba, enfrentei diversos desafios – da escassez de recursos às incertezas que tantos jovens pesquisadores no Brasil conhecem bem. Ser agraciado com o incentivo é, para mim, motivo de enorme orgulho, por representar minha terra e meu povo. Mais do que um prêmio, este reconhecimento é um símbolo de esperança e inspiração para todos que, como eu, acreditam na força transformadora da educação pública”, resumiu.