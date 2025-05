A Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande celebra mais uma importante conquista no cenário educacional. A estudante Alane Sophi, 8 anos, turma do 3º ano, da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica localizada na zona rural da cidade, foi destaque na 10ª edição da Olimpíada de Literatura (OL), conquistando a medalha de ouro na recém-criada categoria Candura, voltada para crianças de até 9 anos.

Realizada em nível nacional, a Olimpíada de Literatura tem como principal objetivo incentivar o gosto pela leitura e o desenvolvimento da interpretação crítica entre estudantes de diferentes faixas etárias. Nesta edição, os participantes da categoria Candura tiveram como leitura obrigatória o clássico “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo, seguida de uma prova on-line com questões específicas sobre a obra.

Até sua 9ª edição, a competição contava com três categorias: Mirim (até 12 anos), Júnior (até 17 anos) e Sênior (sem limite de idade). A introdução da categoria Candura, na 10ª edição, representou um avanço importante ao ampliar o acesso de crianças mais novas ao universo das olimpíadas literárias.

Alane Sophi já havia participado da Olimpíada em edições anteriores, na categoria Mirim, sendo reconhecida com duas menções honrosas. Na estreia da nova categoria, destacou-se pelo desempenho e alcançou o primeiro lugar no ranking nacional. A estudante, que já participou também de diversas outras Olimpíadas de Conhecimento, já soma 20 premiações, sendo cinco delas já em 2025.

Para o pai, Alecio Soares, o resultado é fruto de dedicação e incentivo contínuo à leitura. “Com essa conquista, Alane soma 20 premiações, uma em 2023, quatorze em 2024 e cinco em 2025. É um resultado que enche a gente de orgulho”, disse.

Emocionada com mais essa vitória, Alane compartilhou sua experiência. “No começo eu fiquei meio nervosa fazendo a prova, mas depois que vi que ganhei, fiquei bem feliz. A prova foi um pouquinho difícil, mas no geral foi tranquila. Falava bastante sobre o livro O Menino Maluquinho.”

A Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi pioneira em um projeto piloto de incentivo às Olimpíadas do Conhecimento, idealizado com apoio de Alércio Soares, em conjunto com a gestão da escola e a Seduc. Juntos, os estudantes dessa escola somaram 139 medalhas em 2024 e seguem participando de novas competições ao longo desse ano de 2025.

Todos os participantes da Olimpíada recebem certificado de participação, e os melhores colocados são premiados com medalhas de acordo com sua classificação no ranking final.