Novos membros do Conselho Municipal de Educação tomam posse em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Educação (CME). A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22 de maio, no anexo da Secretaria de Educação. A posse foi formalizada com a entrega das portarias. A nova gestão do Conselho é formada por 11 membros titulares e seus suplentes.

A formação, vigente pelos próximos dois anos, é composta por representantes da UFCG, da UEPB, de pais de alunos da rede pública municipal, do Sintab, da União Campinense das Equipes Sociais, da Câmara Municipal, do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, de movimentos sociais e de servidores da Seduc.

O secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, explicou a importância da atuação do CME. “O Conselho tem um papel de ser termômetro da sociedade e de seus segmentos para poder fazer com que os filhos da população tenham um futuro digno e alcancem os seus sonhos. A participação social é indispensável. Membros de um conselho quando fazem valer a portaria que recebem constroem a diferença para a coletividade e pelo futuro da cidade, através das crianças que fazem parte dela”, disse.

Além do Conselho Municipal de Educação também estão vinculados à Seduc o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) e o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD).

Após a posse, foi aberta a primeira reunião do Conselho e realizada a eleição com votação unânime da nova presidente e vice-presidente, Ana Lúcia Teixeira e Ádria Viana, respectivamente. “A nova missão junto ao Conselho Municipal de Educação é dar prioridade à educação de qualidade para todos os estudantes da rede municipal”, pontuou.